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V B. Bystrici sa dá uchádzať o prostriedky z participatívneho rozpočtu
Projekt musí slúžiť verejnosti, mať nekomerčný charakter, byť dlhodobo udržateľný a realizovaný na pozemku mesta Banská Bystrica.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - Obyvatelia Banskej Bystrice môžu do 30. septembra prihlásiť svoje projekty do participatívneho rozpočtu mesta. Tento rok mesto vyčlenilo na realizáciu verejných projektových zámerov 40.000 eur, pričom maximálne náklady na jeden projekt môžu predstavovať 10.000 eur. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom priamo rozhodovať o využití časti mestských financií. Návrh môže podať fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v Banskej Bystrici, človek, ktorý v meste študuje, ako aj občianske združenie pôsobiace v meste.
Projekt musí slúžiť verejnosti, mať nekomerčný charakter, byť dlhodobo udržateľný a realizovaný na pozemku mesta Banská Bystrica. Zároveň nesmie podliehať povoľovacím procesom podľa stavebného zákona, s výnimkou ohlásenia drobnej stavby alebo stavebných úprav. Projektové návrhy je možné predkladať do 30. septembra elektronicky prostredníctvom platformy Decidim.
Károlyová priblížila, že po ukončení prihlasovania prejdú návrhy odborným posúdením a následne verejným hlasovaním. To by sa malo podľa harmonogramu uskutočniť v januári 2027. Projekty, ktoré získajú najväčšiu podporu verejnosti, budú následne zaradené do realizácie a dokončené by mali byť do konca roka 2027.
Participatívny rozpočet funguje v Banskej Bystrici od roku 2014. Za toto obdobie obyvatelia predložili približne 170 projektových návrhov, zrealizovaných bolo viac ako 50 projektov a do hlasovania sa zapojilo viac ako 10.000 ľudí. Za 12 rokov mesto investovalo do participatívneho rozpočtu približne 400.000 eur. Medzi úspešne zrealizované projekty patria napríklad Laskomerské singletraily, Relax zóna na Fončorde, parkourové ihrisko na Severnej či Radvanská záhrada.
Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom priamo rozhodovať o využití časti mestských financií. Návrh môže podať fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v Banskej Bystrici, človek, ktorý v meste študuje, ako aj občianske združenie pôsobiace v meste.
Projekt musí slúžiť verejnosti, mať nekomerčný charakter, byť dlhodobo udržateľný a realizovaný na pozemku mesta Banská Bystrica. Zároveň nesmie podliehať povoľovacím procesom podľa stavebného zákona, s výnimkou ohlásenia drobnej stavby alebo stavebných úprav. Projektové návrhy je možné predkladať do 30. septembra elektronicky prostredníctvom platformy Decidim.
Károlyová priblížila, že po ukončení prihlasovania prejdú návrhy odborným posúdením a následne verejným hlasovaním. To by sa malo podľa harmonogramu uskutočniť v januári 2027. Projekty, ktoré získajú najväčšiu podporu verejnosti, budú následne zaradené do realizácie a dokončené by mali byť do konca roka 2027.
Participatívny rozpočet funguje v Banskej Bystrici od roku 2014. Za toto obdobie obyvatelia predložili približne 170 projektových návrhov, zrealizovaných bolo viac ako 50 projektov a do hlasovania sa zapojilo viac ako 10.000 ľudí. Za 12 rokov mesto investovalo do participatívneho rozpočtu približne 400.000 eur. Medzi úspešne zrealizované projekty patria napríklad Laskomerské singletraily, Relax zóna na Fončorde, parkourové ihrisko na Severnej či Radvanská záhrada.