V B. Bystrici sa začala akcia za čistejšie mesto

Banská Bystrica 25. marca (TASR) – V Banskej Bystrici sa v týchto dňoch rozbehla akcia za krajšie a čistejšie mesto. Celomestské upratovanie pokračuje aj cez víkend, napríklad na sídliskách Radvaň alebo Sásová. Aktívni obyvatelia sa takto zapájajú aj do kampane Hodina Zeme.



V sobotu sa pustili do čistenia parčíka a okolia Kaštieľa Radvanských. "Na jednej strane som rád, že tých odpadkov nebolo toľko ako minulé roky, no stále nás prekvapia niektoré odpadky, ktoré sa tam sami nedostanú - kreslo alebo ventilátor v potoku," uviedol na sociálnej sieti mestský poslanec Marek Modranský.



Spoločne s kolegami z mestského zastupiteľstva plánujú upratovať aj v ďalších mestských častiach. "Ak si sami nedokážeme udržiavať verejný priestor, tak za nás to bude musieť robiť niekto iný. Ale na bordel, kde žijeme, sa budeme pozerať len my," dodal.



Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) s pracovníkmi spoločnosti Begbie, ktorá má na starosti údržbu chodníkov v Banskej Bystrici, už vyčistili úsek od Námestia slobody po Ulicu 29. augusta. Pomohli aj žiaci a pedagógovia Základnej školy Trieda SNP, ktorí upratali okolie pri jazere Podryba, kde vyzbierali zhruba 80 vriec odpadu.



"Tento týždeň sme po zimnom období začali spoločne so zamestnancami ZAaRES a aktivačnými pracovníkmi čistiť problematické lokality. Od nafúkaného odpadu sa nám podarilo dôkladne upratať okrajové časti Zvolenskej cesty, okolitých nákupných stredísk a čerpacích staníc. Na parkovisku Mičinská bude zbieranie odpadkov, zametanie po zimnom posype a orez zelene pokračovať aj počas najbližších dní," informoval na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko.