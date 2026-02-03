< sekcia Regióny
V B. Bystrici sa začalo hlasovanie v ankete Najlepší športovec mesta
Výsledky internetového hlasovania budú zverejnené až po jeho ukončení, najneskôr však do piatich dní, na webovej stránke mesta.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. februára (TASR) - V ankete Najlepší športovec mesta Banská Bystrica za rok 2025 sa začalo od utorka online hlasovanie. Nominovaných je 37 jednotlivcov, 13 športových kolektívov a deväť osobností v kategórii funkcionár, tréner a pracovník v športe, za ktorých možno hlasovať do 14. februára. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Ako pripomenula, vlaňajší rok priniesol banskobystrickému športu mnoho úspechov. Športovci z mesta dosiahli výrazné výsledky na domácich i medzinárodných súťažiach vrátane majstrovstiev sveta a Európy. Viacerí z nich prekonali osobné či národné rekordy a svojimi výkonmi šírili dobré meno Banskej Bystrice na Slovensku i v zahraničí. Mesto si dlhodobo váži prácu športovcov, trénerov, funkcionárov a všetkých, ktorí sa podieľajú na rozvoji športu, a preto sa im chce aj v tomto roku poďakovať tradičným ocenením. Obyvatelia a športové organizácie mohli svoje návrhy posielať samospráve do polovice januára.
„Z nominovaných športovcov je od dnešného dňa možné hlasovať za jednotlivca a za jeden kolektív v kategórii Víťaz internetového hlasovania. Športovec alebo športovkyňa a kolektív s najvyšším počtom platných hlasov získaných prostredníctvom online ankety budú v tejto kategórii ocenení počas slávnostného galavečera v apríli,“ uviedla vedúca oddelenia športu na mestskom úrade Jana Bajnoková.
