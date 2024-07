V B. Bystrici sa začalo s výstavbou skejtparku a hokejbalového ihriska

Na snímke výstavba skejtparku a hokejbalového ihriska v Banskej Bystrici 22. júla 2024. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Banská Bystrica 22. júla (TASR) - V areáli Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa v uplynulých týždňoch začala výstavba nového skejtparku a hokejbalového ihriska. Priaznivci týchto športov na potrebnú infraštruktúru v krajskom meste čakali dlhé roky, podľa mesta bol najväčším problémom výber vhodnej lokality. Športoviská by mali byť dokončené budúci rok. Na tlačovom brífingu to v pondelok skonštatoval primátor mesta Ján Nosko.Nový skejtpark a hokejbalové ihrisko vzniknú po dohode mesta s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) na dvoch doposiaľ chátrajúcich ihriskách v areáli školy na Tajovského ulici. Práce odštartovali začiatkom júla, projekt má byť dokončený do deviatich mesiacov.uviedol Nosko s tým, že na realizáciu projektu získalo mesto z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 520.000 eur.Na športovú infraštruktúru čakajú skejteri a hokejbalisti v krajskom meste dlhé roky, najväčším problémom bol podľa samosprávy výber vhodnej lokality. Po dohode s krajom si mesto nakoniec prenajalo dve zo štyroch zanedbaných ihrísk v areáli Obchodnej akadémie na Tajovského ulici." priblížil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.Samospráva v rámci projektu počíta s výstavbou betónového skejtparku, ktorého súčasťou budú prekážky s rôznou náročnosťou i skejtový bazén. Na druhej ploche bude vybudované hokejbalové ihrisko s mantinelmi, so záchytnými sieťami i s menšou tribúnou.uviedol Michal Hrnčár zo spoločnosti, ktorá stavbu realizuje.