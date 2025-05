V B. Bystrici sa začínajú stavebné práce na najväčšej zelenej streche

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Vysúťažený zhotoviteľ začína od budúceho týždňa s prípravnými prácami súvisiacimi s kompletnou rekonštrukciou strechy na Základnej škole (ZŠ) Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. V meste to bude najväčšia zelená strecha, ktorou sa dosiahne zlepšenie stavebno-technického stavu budovy, predĺži sa jej životnosť a zlepší energetická hospodárnosť mestského objektu. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Na realizáciu vegetačnej strechy získala vlani samospráva nenávratný finančný príspevok v objeme takmer dva milióny eur z projektu Adaptácia na zmenu klímy z Programu Slovensko 2021-2027.



„V utorok 3. júna na stavbu dopravia a osadia vežový žeriav. Doprava žeriavu k objektu školy sa bude realizovať v protismere od Strážovskej po Sitnianskej ulici v čase medzi 9.00 a 11.00 h. Samotný presun mechanizmu v protismere by mal trvať do 20 minút. V tomto čase bude Sitnianska ulica v súčinnosti so štátnou políciou uzavretá pre dopravu. Žeriav umiestnia na chodníku na južnej strane, medzi školou a športovými ihriskami. Počas výstavby bude uzavretý. Prvé práce sa sústredia na najvyššiu budovu ZŠ - pavilón C, na ktorom sa začne v zmysle projektu s kompletnou výmenou strešných vrstiev. Následne prejde zhotoviteľ na ďalšie pavilóny,“ vysvetlil Pavol Oravec z oddelenia investičnej výstavby magistrátu.



Búracie práce budú pozostávať z odstránenia existujúceho bleskozvodu, vrstiev strešného plášťa, dažďových zvodov, žľabov, oplechovania strešnej atiky i svetlíkov. Na ploche strechy ZŠ, v rozsahu 4000 metrov štvorcových, pribudne vegetačná vrstva z hydroizolácie, substrátov a rôznych druhov rozchodníka. Strešný plášť obnovia formou tepelnej ochrany.



„Zelená strecha bude mať významný prínos v rámci adaptácie na zmenu klímy v tejto lokalite a pôjde o najväčšiu zelenú extenzívnu strechu v meste. Hlavným prínosom je zlepšenie tepelnej izolácie budovy a mikroklímy ZŠ. Vegetačná strecha dokáže ochladzovať okolité prostredie, zadržiavať dažďovú vodu a zvýšiť biodiverzitu v okolí. Zároveň prispejeme k zníženiu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.



Podľa riaditeľa školy Borisa Cipova z dôvodu zvýšenej hlučnosti a prašnosti budú počas stavebných prác viaceré aktivity školy mimo školského areálu.



„Harmonogram prác zohľadňuje záver školského roka. Vyučovanie prebehne počas celého júna bez výrazných obmedzení a pripravujeme aj slávnostné ukončenie školského roka v átriu. Od júla sa intenzita prác zvýši, aby sme čo najviac využili obdobie prázdnin,“ dodal Cipov.