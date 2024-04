V B. Bystrici sa začínajú zápisy detí do základných škôl

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - V apríli sa v Banskej Bystrici uskutočnia zápisy detí do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 2024/2025. Aprílový zápis je určený aj pre ukrajinské deti a žiakov, ktorých obvyklé miesto pobytu je mesto Banská Bystrica. Miesto a presné časy zápisu ako aj všetky potrebné informácie nájdu rodičia, respektíve zákonní zástupcovia detí na webe mesta, a to aj v anglickom a ukrajinskom jazyku. TASR o tom v stredu informoval magistrát.



Prvou z 11 základných škôl, kde sa koná zápis už vo štvrtok (4. 4.) popoludní, je ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici. Väčšina škôl určila zápisy v rozmedzí dní 8. až 11. apríla, ZŠ Ďumbierska 16. apríla a v rovnaký deň i ZŠ Spojová, kde bude aj o deň neskôr.



Magistrát pripomína, že povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. V prípade, že dieťa má trvalé bydlisko na území SR a žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný podať elektronicky prihlášku v termíne zápisu do ZŠ podľa miesta trvalého bydliska v SR. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa sa bude vzdelávať v zahraničí a písomne požiada riaditeľa školy o povolenie pre takéto vzdelávanie.