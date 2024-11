V B. Bystrici si nežnú revolúciu pripomenie Klubové povstanie

Banská Bystrica 13. novembra (TASR) - V Banskej Bystrici si 35. výročie Nežnej revolúcie bude môcť verejnosť pripomenúť hneď dvoma podujatiami. V banskobystrických kluboch sa uskutoční tretí ročník festivalu Klubové povstanie, na udalosti a osobnosti 17. novembra budú zamerané aj Potulky mestom. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V poradí už tretí ročník Klubového festivalu prinesie v piatok (15. 11.) a v sobotu (16. 11.) hudobný program do siedmich banskobystrických podnikov i Robotníckeho domu. Festival ponúkne návštevníkom širokú ponuku hudobných programov. Jedným z ústredných nových mien aktuálneho ročníka bude skladateľ a spevák Vojtik, svoj debut príde predstaviť aj speváčka a skladateľka Nina Kohout.



Výročiu Nežnej revolúcie budú v Banskej Bystrici počas víkendu patriť aj Potulky mestom, ktoré pravidelne organizuje Turistické informačné centrum (TIC). V nedeľu (17. 11.) sa podujatie zameria na udalosti a dôležité osobnosti 17. novembra. Prechádzka s výkladom odštartuje o 14.00 h pred historickou radnicou na hlavnom banskobystrickom námestí.



"Spoločne sa presunieme do Národnej ulice, kde kedysi sídlilo Krajské centrum Verejnosti proti násiliu. Následne pôjdeme do Záhrady CNK, kde položíme veniec pri pomníku Odkrývanie, venovanému Jánovi Langošovi. Presunieme sa aj na Skuteckého ulicu k pamätnej tabuli Mareka Frauwirtha a Potulky mestom ukončíme na Námestí SNP, kde symbolicky zapálime sviečky pri Mariánskom stĺpe, známom aj ako stĺp Panny Márie," priblížila vedúca TIC Barbora Osvaldová.