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V B. Bystrici si pripomenú pamätný deň rómskeho holokaustu
Organizátori pozývajú širokú verejnosť pripojiť sa k podujatiu a svojou účasťou vyjadriť solidaritu s rómskou komunitou a úctu obetiam rómskeho holokaustu.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júla (TASR) - Pamiatku Rómov, ktorí sa stali obeťami nacistického prenasledovania počas druhej svetovej vojny, si Banskobystričania uctia v sobotu (1. 8.) o 17.00 h pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Pietnu spomienku, ktorá sa koná pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu, pripravili Centrum komunitného organizovania (CKO) v spolupráci s občianskou platformou Nie v našom meste a iniciatívou Antifašistická Bystrica. TASR o tom informovala Kristína Maková z CKO.
„Podujatie pripomenie, že nenávisť, rasizmus a diskriminácia nie sú len kapitolou v minulosti, ale výzvou, ktorej spoločnosť čelí aj dnes. Počas pietneho zhromaždenia vystúpia osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú témam holokaustu, ľudských práv, boja proti extrémizmu a podpore demokratických hodnôt. Súčasťou programu bude tradičná rómska hudba,“ priblížila Maková.
Po oficiálnej časti bude nasledovať spoločný sprievod cez Kapitulskú ulicu k Múzeu Slovenského národného povstania, kde účastníci položia veniec a spoločne si uctia pamiatku obetí rómskeho holokaustu.
„Keď hovoríme o holokauste, často zabúdame, že jeho obeťami boli aj Rómovia a ich príbehy zostávali dlhé roky na okraji spoločenskej pamäti. Práve preto považujem za dôležité vytvárať priestor, kde si na nich môžeme dôstojne spomenúť a zároveň hovoriť o tom, kam môže viesť nenávisť, predsudky a mlčanie. Pietna pripomienka nie je len spomienkou na minulosť, je aj výzvou pre nás všetkých, aby sme chránili ľudskosť, postavili sa proti nenávisti a nedovolili, aby sa podobné tragédie zopakovali,“ zdôraznila Maková.
Organizátori pozývajú širokú verejnosť pripojiť sa k podujatiu a svojou účasťou vyjadriť solidaritu s rómskou komunitou a úctu obetiam rómskeho holokaustu.
„Podujatie pripomenie, že nenávisť, rasizmus a diskriminácia nie sú len kapitolou v minulosti, ale výzvou, ktorej spoločnosť čelí aj dnes. Počas pietneho zhromaždenia vystúpia osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú témam holokaustu, ľudských práv, boja proti extrémizmu a podpore demokratických hodnôt. Súčasťou programu bude tradičná rómska hudba,“ priblížila Maková.
Po oficiálnej časti bude nasledovať spoločný sprievod cez Kapitulskú ulicu k Múzeu Slovenského národného povstania, kde účastníci položia veniec a spoločne si uctia pamiatku obetí rómskeho holokaustu.
„Keď hovoríme o holokauste, často zabúdame, že jeho obeťami boli aj Rómovia a ich príbehy zostávali dlhé roky na okraji spoločenskej pamäti. Práve preto považujem za dôležité vytvárať priestor, kde si na nich môžeme dôstojne spomenúť a zároveň hovoriť o tom, kam môže viesť nenávisť, predsudky a mlčanie. Pietna pripomienka nie je len spomienkou na minulosť, je aj výzvou pre nás všetkých, aby sme chránili ľudskosť, postavili sa proti nenávisti a nedovolili, aby sa podobné tragédie zopakovali,“ zdôraznila Maková.
Organizátori pozývajú širokú verejnosť pripojiť sa k podujatiu a svojou účasťou vyjadriť solidaritu s rómskou komunitou a úctu obetiam rómskeho holokaustu.