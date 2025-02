V B. Bystrici SR organizuje 14. februára Valentínsku kvapku krvi

Banská Bystrica 10. februára (TASR) - V spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR organizuje 14. februára obchodné centrum na ulici Na Troskách v Banskej Bystrici Valentínsku kvapku krvi. Darcov čakajú v čase od 9.00 do 12.00 h na druhom poschodí centra a veria, že sa im podarí osloviť nielen pravidelných darcov, ale i prvodarcov, ktorí svoje rozhodnutie urobia práve na Valentína, sviatok zaľúbených.



Ako TASR informovali organizátori, odborný personál NTS vysvetlí podmienky darovania krvi, zabezpečí potrebné vyšetrenia a starostlivosť. Dôležitý je vek medzi 18 až 60 rokov, dobrý zdravotný stav a váha minimálne 50 kilogramov. Darca by nemal trpieť chronickým a infekčným ochorením ani sa na žiadne liečiť. Predchádzajúca registrácia nie je nutná, darovanie krvi má prebehnúť bez čakania. Pred odberom je vhodné raňajkovať ľahké nemastné, nemliečne jedlá, ideálna strava je s vysokým obsahom sacharidov a dostatok tekutín.



"Darovanie krvi je jednoduchý, no mimoriadne cenný skutok, ktorý dokáže zachrániť život. Je tým pravým prejavom lásky a súdržnosti. Nezapadne prachom, nezvädne, neupadne do zabudnutia. Je to reálne gesto, podanie pomocnej ruky a to sa počíta oveľa viac. Nikdy nikto nevie, kedy sa dostane do situácie, keď bude túto pomoc potrebovať," zdôraznila za organizátorov Beáta Patáková.