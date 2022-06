V B. Bystrici sú možné opakované predpisy liekov a vyšetrenia online

Banská Bystrica 21. júna (TASR) - Opakovaný predpis lieku na e-recept a termín ambulantného vyšetrenia si od júna môžu pacienti Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici objednať už aj online na webstránke nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



"Na webovej stránke nemocnice nájdu pacienti menu online služby, v ktorom si zvolia príslušnú možnosť objednaj na vyšetrenie alebo objednaj e-recept. Podľa požiadaviek vyplnia formulár a odošlú ho," priblížila postup.



Objednať sa online na vyšetrenie je zatiaľ možné vo vybraných ambulanciách. Ich zoznam však bude nemocnica postupne rozširovať. "Termín vyšetrenia bude pacientovi oznámený na e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo formulári, a to do 24 hodín. Do ambulancií, ktoré nie sú v ponuke online formulára, sa naďalej objednáva telefonicky alebo osobne na ambulancii," uviedla ďalej Maťašeje.



Online si môže pacient objednať len predpis lieku, ktorý mu už lekár v ambulancii nemocnice naordinoval a má ho užívať pravidelne a dlhodobo. "Liek môže predpísať aj lekár rovnakej špecializácie z Rooseveltovej nemocnice, ktorý daný liek neordinoval. Liek bude predpísaný najneskôr do piatich pracovných dní," doplnila hovorkyňa.



Pacient nájde informáciu, že má liek už predpísaný, v aplikácii v mobile alebo e-pobočke na internetovej stránke svojej zdravotnej poisťovne alebo sa môže informovať v lekárni, kde si liek môže zároveň aj vyzdvihnúť.



"Zavedenie online služieb je aj reakciou na výrazný nárast dopytu po vyšetrení v špecializovaných ambulanciách v nemocnici. Vplyvom zmeny legislatívy došlo aj k nárastu volajúcich pacientov s požiadavkou na predpis lieku," konštatovala hovorkyňa nemocnice.



V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici ordinuje 81 špecializovaných ambulancií. Pred pandémiou v roku 2019 vyšetrili 471.000 pacientov. Napriek pandemickému roku a rôznym obmedzeniam vzrástol počet ambulantných pacientov v roku 2021 na 546.000. V najbližšej dobe nemocnica pripravuje aj službu online rezervácie lieku vo verejnej lekárni.