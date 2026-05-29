V B. Bystrici urobili náhrady čeľustných kĺbov totálnymi endoprotézami
Autor TASR
Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici rozšírila spektrum operačných výkonov v oblasti chirurgie čeľustných kĺbov. V máji úspešne vykonali prvé náhrady takýchto kĺbov totálnymi endoprotézami navrhnutými a vyrobenými individuálne pre daného pacienta. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Operačný výkon podstúpili dve pacientky s deformujúcou osteoartrózou čeľustných kĺbov. U prvej pacientky vykonali obojstrannú náhradu čeľustných kĺbov, ktorá trvala približne päť hodín. Druhá žena podstúpila jednostrannú náhradu s operačným časom približne dve a pol hodiny.
„Náhrada poškodených alebo chýbajúcich čeľustných kĺbov individuálnymi endoprotézami predstavuje definitívne riešenie pre pacientov s bolestivými artrózami a artritídami, poúrazovým znehybnením sánky, ale i stratami čeľustných kĺbov v dôsledku onkologického ochorenia,“ vysvetlil prednosta kliniky maxilofaciálnej chirurgie Adam Stebel.
Výnimočnosť zákrokov spočíva v použití endoprotéz zhotovených na mieru pre konkrétneho pacienta na základe predoperačného CT vyšetrenia. Takýto prístup umožňuje presné usadenie implantátov, skracuje operačný čas a zároveň znižuje riziko operačných i pooperačných komplikácií. Moderná metóda obnovuje funkciu čeľustného kĺbu, zbavuje pacientov bolesti a významne zlepšuje rozsah otvárania úst.
Operačné výkony na klinike zrealizovali pod odborným dohľadom renomovaného čeľustného chirurga zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe Vladimíra Machoňa, ktorý vykonal stovky podobných operácií a podieľal sa na rozvoji chirurgie temporomandibulárnych kĺbov vo viacerých krajinách Európy.
