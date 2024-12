V B. Bystrici v roku 2024 pribudol parkovací dom, prišli však o most

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - Medzi najviditeľnejšie, očakávané zmeny, ktorými prešla Banská Bystrica v roku 2024, patrí zbúranie niekoľkých objektov v areáli Rooseveltovej nemocnice, kde postavia novú, či vybudovanie parkovacieho domu s 204 miestami a polyfunkčným objektom. Septembrová demolácia mosta nad rýchlostnou cestou R1 v Kremničke však prišla nečakane.



"Napriek tomu, že sa venujeme obhliadkam a diagnostike mostov, kremničiansky nás veľmi prekvapil. Po jeho obhliadke boli zistené poruchy takého rozsahu, že nás nútili pristúpiť k rýchlym riešeniam. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sme sa rozhodli most zbúrať, keďže mohla byť ohrozená premávka po rýchlostnej ceste," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Vybudovanie novej spojnice medzi mestskou časťou Radvaň-Kráľová, rýchlostnou cestou R1 a cestou I/69 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom je pre mesto dôležité. Ako v uplynulých dňoch informovalo, o vypracovanie projektovej dokumentácie na nový most sa postará vysúťažená spoločnosť ISPO, inžinierske stavby z Prešova za sumu 128.670 eur s DPH, ktorá pôjde z mestského rozpočtu.



Z celkového počtu 82 mostných objektov a lávok na území mesta je zhruba polovica vo vlastníctve a správe samosprávy. Z tohto počtu je v havarijnom stave približne 11 percent mostov a lávok. V meste pod Urpínom sú stále horúcou témou.



"Na opravy, ktoré by sa týkali odstránenia všetkých nedostatkov na mostoch a dosiahnutie stavu I. a II., by boli potrebné finančné prostriedky v predpokladanej výške 60 miliónov eur. Vzhľadom na stav mostov na Slovensku si myslím, že by bolo vhodné zo strany štátu vytvoriť fond na rekonštrukcie a opravy mostov, ktoré majú 50, 60 a viac rokov. Je to jedna z priorít všetkých samospráv, ktorú budeme presadzovať v budúcom období," zdôraznil Nosko.



Banská Bystrica ide do nového roka s rozpočtom v objeme 110 miliónov eur bez zvyšovania miestnych daní a poplatkov. Pripravuje sa na dosahy spôsobené konsolidačným balíčkom či zvyšujúcim sa daňovým zaťažením, čo pocítime vo všetkých oblastiach. O to viac je podľa primátora dôležité, aby v novom roku ľudí stmeľovala pozitívna energia, aby sa viac počúvali a zachovali si empatiu voči slabým a zraniteľným.