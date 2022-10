V Banskej Bystrici varia jedálne deťom drahšie, dofinancuje ich mesto

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) – Neustále rastúce ceny potravín sú dôvodom, prečo aj banskobystrická samospráva volá po úprave finančných pásiem, na základe ktorých sú zostavované jedálne lístky v základných a materských školách. Potrebu ich zvýšenia pociťuje už niekoľko mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa magistrátu Dominika Adamovičová.



Školské jedálne pripravujú už od polovice októbra stravu bez obavy z prekročenia stanovených finančných pásiem. Všetky výdavky navyše školským jedálňam dofinancuje mesto.



"Napriek limitovanému objemu financií na potraviny sa kuchárky v školských jedálňach zo všetkých síl snažili pripraviť našim deťom čo najkvalitnejšiu stravu. Jedálne sa zapájajú do celospoločenských programov, akými sú Školské ovocie alebo Školské mlieko, ktoré negatívne finančné dosahy zmierňujú a zároveň zvyšujú nutričnú hodnotu stravy," uviedla vedúca oddelenia ekonomiky mestského úradu Monika Kišová.



V prípade, ak by boli finančné pásma zvýšené, samosprávy budú mať do konca decembra tohto roka prechodné obdobie na to, aby mohli predložiť mestským zastupiteľstvám novelu všeobecne záväzných nariadení, ktorých súčasťou je ustanovenie výšky finančných pásiem.



Magistrát nechce ďalej čakať. Zdôraznil, že pripravil riešenie na zabezpečenie plnohodnotného stravovania detí aj bez zvýšenia finančných pásiem štátom. Financovať ho mieni z vlastných rezerv. Problematiku už prerokovali členovia komisie pre ekonomický rozvoj i mestská rada. Návrh riešenia, ktorý počíta s dofinancovaním potravín vo výške 40.000 eur, má byť predložený na rokovanie novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva.