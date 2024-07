V B. Bystrici vybudovali nové parkovisko s 33 miestami aj chodník

Banská Bystrica 13. júla (TASR) - Motorizovaní obyvatelia Poľnej ulice v Banskej Bystrici už môžu využívať nové parkovisko, kde majú k dispozícii 33 miest, z toho dve pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. Vybudovanie parkovacích plôch, ako aj chodníka a dažďovej kanalizačnej prípojky, vyšlo samosprávu na 171.000 eur a zhotoviteľovi, spoločnosti PMR Stavby, trvala výstavba zhruba tri mesiace. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Obyvatelia danej lokality už môžu zaparkovať na mieste, ktoré je na to vyhradené a nemusia stáť s vozidlom na chodníku, tak ako to bolo doteraz. Zvýši sa ich komfort a súčasne aj bezpečnosť chodcov. Pre tých sme vybudovali nový chodník pozdĺž bytového domu," konštatoval primátor Ján Nosko a pripomenul, že počet miest na parkovanie sa zvýšil dvojnásobne.



Chodník pre peších s výmerou 300 štvorcových metrov vedie od križovatky ulíc Poľná a Malachovská cesta. Napája sa na obnovený chodník pred bytovým domom na Poľnej ulici č. 9.



"Súčasťou realizácie spevnených plôch na Poľnej ulici bolo aj vybudovanie dažďovej kanalizácie. Odvodnenie je zabezpečené cez betónový štrbinový žľab, ktorý sme osadili pozdĺž parkoviska, medzi asfaltovým pásom a parkovacími státiami. Dažďová voda je odvádzaná kanalizáciou do odlučovača ropných látok. Po prečistení je odvedená kanalizačnou prípojkou do existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie," vysvetlila Viera Fircová, poverená vedením oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.