V B. Bystrici vydali na prvé kolo volieb 3102 hlasovacích preukazov

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Na prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia v sobotu (23. 3.), vydal Matričný úrad a ohlasovňa pobytu v Banskej Bystrici 3102 hlasovacích preukazov. Na druhé kolo voľby hlavy štátu vydali 3021 preukazov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že tento stav je k 15.00 h.



Ako tiež uviedla, o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny požiadalo aktuálne 145 domácností. Do prenosnej urny budú voliť aj klienti v zariadeniach sociálnych služieb, hospitalizovaní pacienti i službukonajúci zamestnanci v Rooseveltovej nemocnici či osoby v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.



V meste pod Urpínom bude v deň volieb sprístupnených 78 volebných miestností v čase od 7.00 do 22.00 h. V zoznamoch je zapísaných približne 61.270 oprávnených voličov. Do okrskových volebných komisií bolo delegovaných 603 členov a 78 zapisovateľov.