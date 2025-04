V B. Bystrici vykonali obhliadku stavu plážového kúpaliska

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici sa v utorok (15. 4.) uskutočnila odborná obhliadka areálu na účely zistenia jeho súčasného stavu a posúdenia pripravenosti na nadchádzajúcu letnú sezónu. Okrem zamestnancov samosprávy sa na obhliadke zúčastnili aj členovia petičného výboru žiadajúci vypovedanie zmluvy medzi mestom a prevádzkovateľom. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Obhliadku banskobystrického kúpaliska vykonala zriadená pracovná skupina zložená z pracovníkov odborných útvarov mestského úradu spolu so zástupcami poslaneckých klubov a s členmi petičného výboru. Stretnutie bolo zamerané aj na preverenie toho, či nájomca riadne odstránil nedostatky, ktoré mu vlani vytkol inšpektorát práce.



„Počas obhliadky objektov nachádzajúcich sa v areáli plážového kúpaliska odborné útvary zadokumentovali ich aktuálny stav. Musíme skonštatovať, že ešte chýba naozaj veľa, aby bol tento areál v stave, s ktorým by sme mohli byť spokojní. Z vykonanej obhliadky odborné útvary vypracujú správu, ktorá bude obsahovať špecifikáciu nimi zistených nedostatkov vrátane fotodokumentácie. Zároveň v najbližších dňoch zosumarizujú všetky otázky a podnety poslancov, ako aj zástupcov petičného výboru, ktoré z dnešnej obhliadky plážového kúpaliska vyplynuli,“ priblížila prednostka mestského úradu Marica Koreňová s tým, že správa mesta vrátane podnetov bude následne doručená nájomcovi na vyjadrenie.



Pracovná skupina na kúpalisku vykonala obhliadku celkovo 35 mestom vytypovaných stanovíšť. Išlo napríklad o bazény, tobogany, sociálne zariadenia, ihriská, šatne či bufety. Obhliadku interiéru niektorých objektov nebolo podľa mesta možné vykonať z dôvodu, že v rámci príprav na letnú sezónu v nich podľa nájomcu prebiehajú stavebné práce. Príprava na sezónu sa podľa vyjadrenia nájomcu ešte len začala, mesto preto po jej skončení v druhej polovici mája zvolá opakovanú obhliadku areálu. V máji sa má na kúpalisku uskutočniť aj kontrola zo strany inšpektorátu práce, ktorá má byť zameraná na preverenie odstránenia nedostatkov zistených inšpektorátom v minulom roku.



Mesto Banská Bystrica je so stavom plážového kúpaliska dlhodobo nespokojné a dlhodobú nájomnú zmluvu z roku 2007 platnú na obdobie 30 rokov považuje za nevýhodnú. Ukončiť ju je však podľa samosprávy a právnych analýz, ktoré si nechala vypracovať, možné len dohodou oboch zmluvných strán, k čomu zatiaľ nedošlo.



„Preto budeme s nájomcom v najbližšom období rokovať o možnostiach zlepšenia kvality a zatraktívnenia areálu plážového kúpaliska, ako aj o termíne odstránenia všetkých dnešnou obhliadkou zistených nedostatkov. Naším prioritným cieľom je naplniť očakávania verejnosti týkajúce sa prevádzkovania sociálnych zariadení, stravovania, atrakcií, bezpečnosti bazénov, ako aj ďalších súčastí kúpaliska,“ uviedol primátor Ján Nosko.



So situáciou na banskobystrickom kúpalisku je nespokojná aj verejnosť, petíciu s názvom Zachráňme plážové kúpalisko!, ktorá okrem iného žiada vypovedanie zmluvy s nájomcom, podpísali tisícky ľudí. Spoločnosť Aqualand Slovakia, ktorá kúpalisko prevádzkuje, kritiku zo strany občanov vlani pre TASR zhodnotila ako „koordinovanú aktivitu určitej skupiny ľudí, ktorá účelovo šíri poplašnú správu o kritickom stave plážového kúpaliska“.



Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici sa nachádza v blízkosti centra mesta. Na jeho vybudovaní v rokoch 1953 až 1957 odpracovali banskobystričania 150.000 brigádnických hodín. Od roku 2007 kúpalisko na základe dlhodobej nájomnej zmluvy prevádzkuje súkromná spoločnosť.