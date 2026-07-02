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V B. Bystrici vykonali prvú robotickú operáciu pečene u dieťaťa v SR
Roboticky asistovaná chirurgia predstavuje významný posun aj pre detských pacientov.
Autor TASR,aktualizované
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Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Tím odborníkov Rooseveltovej nemocnice v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici úspešne vykonali historicky prvú robotickú anatomickú resekciu pečene u detského pacienta na Slovensku. Dievča podstúpilo tento výkon pre približne desaťcentimetrový nádor pečene. TASR o tom vo štvrtok informovali obe nemocnice.
„Touto operáciou začíname novú éru miniinvazívnych hepato-pankreato-biliárnych výkonov pre detských pacientov. Cieľom bolo bezpečne odstrániť nádor a zachovať čo najväčšiu časť zdravej pečene. Operácia trvala približne dve hodiny,“ priblížil primár hepato-pankreato-biliárnej chirurgie kliniky transplantačnej chirurgie Igor Slobodník.
Roboticky asistovaná chirurgia predstavuje významný posun aj pre detských pacientov. V porovnaní s klasickou otvorenou operáciou prináša menšiu operačnú traumu, nižšiu pooperačnú bolestivosť, kratšiu hospitalizáciu, rýchlejšie zotavenie a lepší kozmetický výsledok. Práve pri výkonoch na pečeni ide o významný benefit, keďže ešte donedávna si tieto zákroky vyžadovali rozsiahly operačný prístup.
„Resekčné výkony pečene štandardne realizujeme u dospelých pacientov. Dnes sa tieto skúsenosti prenášajú aj do detskej chirurgie. Dokážeme laparoskopicky alebo roboticky operovať pacientov, ktorí ešte donedávna potrebovali veľký operačný rez. Vďaka tomu im vieme výrazne pomôcť v pooperačnej rekonvalescencii i pri návrate do bežného života,“ vysvetlil hepatálny chirurg Martin Sirotňák.
Nadštandardná spolupráca odborníkov z oboch nemocníc prináša malým pacientom prístup k najmodernejším operačným postupom.
„Uvedená operácia predstavuje prvý robotický onkologický výkon na pečeni u detského pacienta na Slovensku a zároveň otvára nové možnosti liečby ďalších detí s ochoreniami pečene. Pacientka sa po operácii zotavuje bez komplikácií a jej pooperačný priebeh je priaznivý,“ doplnil prednosta kliniky detskej chirurgie Roman Koreň.
Podľa generálnej riaditeľky Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej ich nemocnica opäť potvrdzuje, že patrí medzi lídrov slovenského zdravotníctva. „Spoločným cieľom je, aby deti na Slovensku mali prístup k najmodernejšej a najšetrnejšej chirurgickej liečbe bez toho, aby museli dochádzať do zahraničia,“ zdôraznila Lapuníková.
„Touto operáciou začíname novú éru miniinvazívnych hepato-pankreato-biliárnych výkonov pre detských pacientov. Cieľom bolo bezpečne odstrániť nádor a zachovať čo najväčšiu časť zdravej pečene. Operácia trvala približne dve hodiny,“ priblížil primár hepato-pankreato-biliárnej chirurgie kliniky transplantačnej chirurgie Igor Slobodník.
Roboticky asistovaná chirurgia predstavuje významný posun aj pre detských pacientov. V porovnaní s klasickou otvorenou operáciou prináša menšiu operačnú traumu, nižšiu pooperačnú bolestivosť, kratšiu hospitalizáciu, rýchlejšie zotavenie a lepší kozmetický výsledok. Práve pri výkonoch na pečeni ide o významný benefit, keďže ešte donedávna si tieto zákroky vyžadovali rozsiahly operačný prístup.
„Resekčné výkony pečene štandardne realizujeme u dospelých pacientov. Dnes sa tieto skúsenosti prenášajú aj do detskej chirurgie. Dokážeme laparoskopicky alebo roboticky operovať pacientov, ktorí ešte donedávna potrebovali veľký operačný rez. Vďaka tomu im vieme výrazne pomôcť v pooperačnej rekonvalescencii i pri návrate do bežného života,“ vysvetlil hepatálny chirurg Martin Sirotňák.
Nadštandardná spolupráca odborníkov z oboch nemocníc prináša malým pacientom prístup k najmodernejším operačným postupom.
„Uvedená operácia predstavuje prvý robotický onkologický výkon na pečeni u detského pacienta na Slovensku a zároveň otvára nové možnosti liečby ďalších detí s ochoreniami pečene. Pacientka sa po operácii zotavuje bez komplikácií a jej pooperačný priebeh je priaznivý,“ doplnil prednosta kliniky detskej chirurgie Roman Koreň.
Podľa generálnej riaditeľky Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej ich nemocnica opäť potvrdzuje, že patrí medzi lídrov slovenského zdravotníctva. „Spoločným cieľom je, aby deti na Slovensku mali prístup k najmodernejšej a najšetrnejšej chirurgickej liečbe bez toho, aby museli dochádzať do zahraničia,“ zdôraznila Lapuníková.