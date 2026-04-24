V B. Bystrici vyzbierali vyše 145 ton odpadu
Autor TASR
Banská Bystrica 24. apríla (TASR) - Počas štyroch etáp celomestskej akcie Za krajšie mesto sa podarilo obyvateľom Banskej Bystrice vyzbierať viac ako 145 ton odpadu a naplniť celkom 188 veľkoobjemových kontajnerov. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
„Banskobystričania využili pristavené kontajnery na zber komunálneho a rastlinného odpadu, objemných vecí zo záhrad či pivníc a zároveň pomohli odstrániť i menšie nelegálne skládky. Aj tento ročník potvrdil, že v našom meste je záujem o spoločné skrášľovanie verejných priestranstiev,“ konštatovala radnica.
Každý rok s príchodom jarného obdobia mesto vytvára podmienky pre ľudí na to, aby si vyčistili a skrášlili okolie svojich domovov po zime. V marci a apríli vyhrabávajú trávniky od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu alebo zametajú chodníky.
