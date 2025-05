V B. Bystrici vzniklo centrum pre liečbu parazitárneho ochorenia

Banská Bystrica 9. mája (TASR) - V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici vzniklo v apríli špecializované pracovisko, Centrum echinokokózy, ktoré komplexne rieši problematiku tohto závažného parazitárneho ochorenia. Je reakciou na neustále stúpajúcu incidenciu echinokokózy spôsobenej pásomnicou líščou na Slovensku. Centrum poskytuje diagnostiku a liečbu pacientom z celého Slovenska. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



„Pokrývame všetky potrebné diagnostické a terapeutické procesy pod jednou strechou. Od sérologických a zobrazovacích vyšetrení, intervenčných zákrokov až po resekčnú a transplantačnú chirurgiu,“ konštatoval prednosta kliniky transplantačnej chirurgie Július Janek s tým, že práve komplexnosť poskytovanej starostlivosti robí z bystrickej nemocnice ideálne miesto na liečbu tohto ochorenia.



Echinokokóza, najmä jej alveolárna forma, sa správa ako nádorový proces s inváziou do štruktúr pečene a okolitých orgánov. Mortalita u neliečených alebo nedostatočne liečených pacientov dosahuje až 90 percent v priebehu 10 - 15 rokov od stanovenia diagnózy.



„Pribúdajú pokročilé štádiá alveolárnej echinokokózy u veľmi mladých ľudí, čo nás núti prinášať nové chirurgické postupy, ktorými by sme im vedeli pomôcť. Rozhodnúť o ideálnom terapeutickom manažmente pacienta s takým rozsiahlym postihnutím je možné len vtedy, ak máte k dispozícii všetky dostupné modality liečby. Za obdobie posledných rokov sme vyšetrili takmer 250 pacientov s podozrením na toto ochorenie. U 130 sa potvrdilo,“ vysvetlil vedúci lekár centra Martin Sirotňák.



Podľa Maťašeje vznikom Centra echinokokózy nemocnica formalizuje svoju dlhoročnú skúsenosť s diagnostikou a liečbou tohto ochorenia. Úroveň chirurgických výkonov na pečeni v Rooseveltovej nemocnici výrazne prevyšuje štandardy západoeurópskych centier. Až 58 percent pacientov podstupuje anatomické výkony na pečeni, z toho 40 percent miniinvazívne. Celkovo 42 percent pacientov je operovaných laparoskopicky.



„Začatý nový program robotickej hepatopankreatobiliárnej (HPB) chirurgie zvyšuje percento operácií, ktoré môžeme vykonať miniinvazívne. Chirurgické výkony, ktoré doteraz pre svoju komplexnosť a rozsah postihnutia boli doménou otvoreného prístupu, môžeme teraz urobiť len cez pár malých otvorov,“ doplnil zástupca prednostu pre HPB chirurgiu Igor Slobodník.



Echinokokóza je endemické parazitárne ochorenie, ktoré sa prenáša fekálno-orálnou cestou v kontaminovanom prostredí. Parazit dozrieva v črevnom trakte definitívneho hostiteľa (pes, líška, vlk, mačka, divé mačkovité šelmy), ktorý vylučuje vajíčka prostredníctvom výkalov do svojho okolia. Človek sa nakazí konzumáciou kontaminovanej potravy. K bežným príznakom patria brušný diskomfort, strata hmotnosti a nechutenstvo. Pri pokročilom ochorení sa môže vyskytnúť žltačka, bolestivosť, chradnutie, opuchy dolných končatín a iné.



Základom prevencie je dôkladná hygiena rúk, umývanie ovocia a zeleniny pred konzumáciou, vyhýbanie sa kontaktu s výkalmi zvierat a zabezpečenie pravidelného odčervovania domácich miláčikov.