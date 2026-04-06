V B. Bystrici vzniklo nové Divadlo66, predstaví sa dielom M. Kukučína
Názov novovzniknutého divadla v Banskej Bystrici odkazuje na cestu I/66, ktorá je pre tvorcov metaforou smerovania a prepájania umeleckých ambícií v regióne.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - V Banskej Bystrici vzniklo nové nezávislé zoskupenie divadelných tvorcov pod názvom Divadlo66. Svoju produkciu predstavia divákom v sobotu (11. 4.), ako prvú uvedú dekonštrukciu klasiky od Martina Kukučína s názvom Rysavá jalovica. TASR o tom informoval jeden zo spoluzakladateľov divadla Kevin Ivanko.
Názov novovzniknutého divadla v Banskej Bystrici odkazuje na cestu I/66, ktorá je pre tvorcov metaforou smerovania a prepájania umeleckých ambícií v regióne. Divadlo chce vytvárať stabilnú platformu pre profesionálnych umelcov a prinášať osobitú poetiku, ktorá komunikuje s dospelým aj detským divákom.
Divadlo66 ako prvú inscenáciu symbolicky uvedie slovenskú klasiku, avšak v novej, autorskej podobe s názvom Rysavá jalovica. Dielo od Kukučína podľa divadelníkov vychádza zo stredoslovenského vidieckeho prostredia, ktoré je kultúrne blízke aj banskobystrickému regiónu.
„Napriek svojmu historickému kontextu tematizuje nadčasové otázky. Ukazuje nám, aký dôsledok má nezodpovednosť jednotlivca na rodinu, slabosť voči pokušeniam, ako je alkohol, či napätie medzi verejným obrazom a súkromnou hanbou. V súčasnom kontexte tak funguje ako presná a zrozumiteľná sociálna výpoveď,“ uviedla dramaturgička Tereza Mankovecká.
Inscenácia s exponentom „na tretiu“ režiséra Matúša Hollého je postavená na dekonštrukcii, v rámci ktorej je dielo rozoberané na kúsky a skladané nanovo. Výsledkom sú tri odlišné, formálne aj obsahovo uzavreté verzie toho istého príbehu, ktoré sú popretkávané medzihrami.
„Je to slovenská klasika, ku ktorej sme sa snažili pristúpiť neklasicky. Pôvodná téma nám dnes prišla trochu neaktuálna, tak sme hľadali cesty, ako ju posunúť a zaktualizovať, a zároveň nás zaujímalo, do akej miery je takýto text ešte adaptovateľný v dnešnej divadelnej praxi. Zároveň sme chceli zachovať jeho ikonický humor, len ho trochu posunúť, aby fungoval aj dnes,“ uviedol Hollý.
Premiéra inscenácie Rysavá jalovica sa uskutoční v sobotu o 18.30 h v sále Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici. Prvá repríza je naplánovaná v rovnakých priestoroch a čase na 25. apríla.
