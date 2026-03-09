< sekcia Regióny
V B. Bystrici začali využívať robotickú navigáciu pri operácii kolena
Nový systém podľa nemocnice predstavuje moderný trend v endoprotetike kolenného kĺbu.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. marca (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici vykonali v ostatných dňoch prvé štyri roboticky asistované náhrady kolenného kĺbu pomocou moderného navigačného systému. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že Rooseveltova nemocnica sa tak stala prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré túto technológiu využíva.
Nový systém podľa nemocnice predstavuje moderný trend v endoprotetike kolenného kĺbu. Technológia chirurgovi počas operácie poskytuje detailný prehľad o polohe kolenného kĺbu v reálnom čase. Lekár tak môže na základe nameraných údajov ešte pred samotným rezom presne naplánovať polohu implantátu.
„Ide o modernú robotickú navigáciu, ktorá nám umožňuje veľmi presne a cielene osadiť jednotlivé komponenty kolenného implantátu. Pri plánovaní zohľadňujeme individuálnu anatómiu kolena každého pacienta a snažíme sa osadiť komponenty endoprotézy tak, aby sa vo výsledku stav kolena čo najviac podobal jeho prirodzenému stavu pred poškodením,“ priblížil prednosta kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie Jozef Breznický.
Lekári Rooseveltovej nemocnice sa s technológiou oboznámili počas odborného školenia vo Švajčiarsku. Následne v Banskej Bystrici zrealizovali prvé štyri roboticky asistované operácie kolenného kĺbu, a to u troch pacientiek vo veku od 60 do 70 rokov a jedného 65-ročného pacienta. Výhodou pre pacienta je napríklad dlhšia životnosť implantátu a lepšia funkčnosť kĺbu.
„Táto operácia kolena prináša aj menšiu pooperačnú bolesť, rýchlejšiu rehabilitáciu a lepší funkčný výsledok operovaného kolena. Výhodou je aj to, že počas zákroku nemusíme uvoľňovať až toľko mäkkých tkanív, čo prispieva okrem menšej pooperačnej bolesti aj k menším krvným stratám,“ doplnil Breznický.
Na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie v banskobystrickej nemocnici lekári ročne vykonajú približne 700 až 800 operácií totálnych endoprotéz, približne 60 až 65 percent tvoria náhrady kolenného kĺbu. Prístroj s robotickou navigáciou má nemocnica aktuálne zapožičaný na pol roka, následne sa rozhodne, či ho obstará aj natrvalo.
Nový systém podľa nemocnice predstavuje moderný trend v endoprotetike kolenného kĺbu. Technológia chirurgovi počas operácie poskytuje detailný prehľad o polohe kolenného kĺbu v reálnom čase. Lekár tak môže na základe nameraných údajov ešte pred samotným rezom presne naplánovať polohu implantátu.
„Ide o modernú robotickú navigáciu, ktorá nám umožňuje veľmi presne a cielene osadiť jednotlivé komponenty kolenného implantátu. Pri plánovaní zohľadňujeme individuálnu anatómiu kolena každého pacienta a snažíme sa osadiť komponenty endoprotézy tak, aby sa vo výsledku stav kolena čo najviac podobal jeho prirodzenému stavu pred poškodením,“ priblížil prednosta kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie Jozef Breznický.
Lekári Rooseveltovej nemocnice sa s technológiou oboznámili počas odborného školenia vo Švajčiarsku. Následne v Banskej Bystrici zrealizovali prvé štyri roboticky asistované operácie kolenného kĺbu, a to u troch pacientiek vo veku od 60 do 70 rokov a jedného 65-ročného pacienta. Výhodou pre pacienta je napríklad dlhšia životnosť implantátu a lepšia funkčnosť kĺbu.
„Táto operácia kolena prináša aj menšiu pooperačnú bolesť, rýchlejšiu rehabilitáciu a lepší funkčný výsledok operovaného kolena. Výhodou je aj to, že počas zákroku nemusíme uvoľňovať až toľko mäkkých tkanív, čo prispieva okrem menšej pooperačnej bolesti aj k menším krvným stratám,“ doplnil Breznický.
Na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie v banskobystrickej nemocnici lekári ročne vykonajú približne 700 až 800 operácií totálnych endoprotéz, približne 60 až 65 percent tvoria náhrady kolenného kĺbu. Prístroj s robotickou navigáciou má nemocnica aktuálne zapožičaný na pol roka, následne sa rozhodne, či ho obstará aj natrvalo.