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V B. Bystrici začínajú sa celoslovenské Evanjelické dni 2026
Piatok odštartuje hlavný mládežnícky program TAM, čo je podľa organizátorov miesto, kde sa stretnú konfirmandi, dorast a mládež z celého Slovenska.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. júna (TASR) - Na zimnom štadióne v Banskej Bystrici sa v piatok podvečer začínajú celoslovenské Evanjelické dni 2026, ktoré potrvajú do nedele (14. 6.). Tohtoročné zdôraznia službu ľuďom a ukážu, ako cirkev pomáha aj mimo kostola. Súčasťou programu, na ktorý sa chystajú evanjelici z celého Slovenska všetkých generácií, bude pripomenutie si 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku. TASR o tom informovala mediálna tajomníčka ECAV na Slovensku Jana Nunvářová.
Piatok odštartuje hlavný mládežnícky program TAM, čo je podľa organizátorov miesto, kde sa stretnú konfirmandi, dorast a mládež z celého Slovenska. Sobotňajší (13. 6.) večer bude patriť Evanjelickej diakonii a nedeľa dopoludnia Službám Božím priamo na štadióne. Od 12.00 h je v pláne galaprogram Slúžiaca cirkev. Na Evanjelických dňoch organizátori očakávajú účasť viac než dvoch tisíc veriacich.
„Evanjelické dni prinesú do Banskej Bystrice duchovný, kultúrny i spoločenský program. Ich hlavnou myšlienkou je služba, spolupatričnosť a osobné stretnutie ľudí z celého Slovenska. Podujatie nastolí otázku, ako môže cirkev stáť pri človeku, nielen poskytovaním duchovnej starostlivosti, ale aj v bežnom živote - pri senioroch, deťoch, rodinách, ľuďoch v núdzi, chorobe či samote,“ vysvetlila Nunvářová.
Dôležitou súčasťou Evanjelických dní je Evanjelická diakonia. Ide o charitatívnu organizáciu evanjelickej cirkvi, ktorá poskytuje praktickú službu v podobe sociálnej a humanitárnej pomoci, starostlivosti a podpory zraniteľných skupín. Na Slovensku dnes tvorí sieť stredísk, ktoré pomáhajú seniorom, deťom bez bezpečného rodinného zázemia, ženám s deťmi v krízovej situácii, mladým dospelým po odchode z detských domovov, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, rodinám v núdzi i utečencom.
„Ako evanjelici chceme byť v tejto zložitej dobe spolu. Túžime budovať povedomie spoločnej rodiny a takisto zdôrazniť myšlienku, že tu nie sme sami pre seba, ale že sme tu aj pre iných. Ako evanjelici z celého Slovenska chceme viac porozumieť tomu, čo znamená, že Boh nás v Ježišovi miloval a slúžil nám,“ priblížil generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.
Piatok odštartuje hlavný mládežnícky program TAM, čo je podľa organizátorov miesto, kde sa stretnú konfirmandi, dorast a mládež z celého Slovenska. Sobotňajší (13. 6.) večer bude patriť Evanjelickej diakonii a nedeľa dopoludnia Službám Božím priamo na štadióne. Od 12.00 h je v pláne galaprogram Slúžiaca cirkev. Na Evanjelických dňoch organizátori očakávajú účasť viac než dvoch tisíc veriacich.
„Evanjelické dni prinesú do Banskej Bystrice duchovný, kultúrny i spoločenský program. Ich hlavnou myšlienkou je služba, spolupatričnosť a osobné stretnutie ľudí z celého Slovenska. Podujatie nastolí otázku, ako môže cirkev stáť pri človeku, nielen poskytovaním duchovnej starostlivosti, ale aj v bežnom živote - pri senioroch, deťoch, rodinách, ľuďoch v núdzi, chorobe či samote,“ vysvetlila Nunvářová.
Dôležitou súčasťou Evanjelických dní je Evanjelická diakonia. Ide o charitatívnu organizáciu evanjelickej cirkvi, ktorá poskytuje praktickú službu v podobe sociálnej a humanitárnej pomoci, starostlivosti a podpory zraniteľných skupín. Na Slovensku dnes tvorí sieť stredísk, ktoré pomáhajú seniorom, deťom bez bezpečného rodinného zázemia, ženám s deťmi v krízovej situácii, mladým dospelým po odchode z detských domovov, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, rodinám v núdzi i utečencom.
„Ako evanjelici chceme byť v tejto zložitej dobe spolu. Túžime budovať povedomie spoločnej rodiny a takisto zdôrazniť myšlienku, že tu nie sme sami pre seba, ale že sme tu aj pre iných. Ako evanjelici z celého Slovenska chceme viac porozumieť tomu, čo znamená, že Boh nás v Ježišovi miloval a slúžil nám,“ priblížil generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.