V B. Bystrici začnú s kompletnou rekonštrukciou vozovky

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Po vybudovaní parkovacích plôch na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici začnú v pondelok 4. augusta v tejto lokalite aj s kompletnou rekonštrukciou polkilometrového úseku vozovky. Rekonštrukcia úseku od otočky autobusov na Pieninskej ulici až po križovatku s Tatranskou ulicou bude realizovaná v troch etapách. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Stavebné práce budú spočívať v rekonštrukcii podložia vozovky formou recyklácie za studena. Znamená to, že podložie sa vyberie, zrecykluje a položí sa naspäť. Počas troch etáp je podľa Marhefkovej potrebné počítať s obmedzeniami, pričom doprava bude regulovaná dopravným značením a pracovníkmi na ceste.



„V prvej etape bude odfrézovaný starý asfalt v jednom jazdnom pruhu, pričom ulica bude prejazdná a doprava len čiastočne obmedzená. Po frézovaní bude nasledovať v tom istom jazdnom pruhu druhá etapa, a to recyklovanie podložia. Po recyklovanej časti nebude možné jazdiť,“ priblížil Martin Snopko z oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu.



Zároveň dodal, že počas nasledujúcich troch - štyroch dní sa položí spodná vrstva vozovky, doprava sa presmeruje do jedného jazdného pruhu a začne sa s prácami v druhom pruhu. V závere bude položená vrchná vrstva vozovky v celom úseku.



Počas rekonštrukčných prác bude od utorka 5. augusta zastávka Pieninská obojstranne dočasne odstavená. Cestujúci budú môcť nastupovať a vystupovať na dočasnej zastávke Magurská, ktorá bude umiestnená na veľkom parkovisku Pieninská.



„Napriek tomu, že celá stavba bude vyznačená prenosným dopravným značením, prosíme obyvateľov o ohľaduplnosť a trpezlivosť. Uvedomujeme si, že pár týždňov budú musieť strpieť znížený komfort, za čo sa im ospravedlňujeme. Verím, že nám bude počasie priať a stavebné práce budú napredovať podľa harmonogramu,“ poznamenal v tejto súvislosti primátor Ján Nosko.



Na realizáciu celého projektu bolo v mestskom rozpočte vyčlenených približne 380.000 eur. Všetky práce by mali byť ukončené v závere leta.