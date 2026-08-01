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V B. Bystrici zaparkujú historické autá a posádky v dobových kostýmoch
Návštevníci sa môžu tešiť na skutočné automobilové klenoty.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Banskobystrické kultúrne leto je zhruba v polovici a v prvú augustovú sobotu na Námestí SNP ponúka tradičnú prehliadku historických automobilov a motocyklov s posádkami v dobových kostýmoch, 12. ročník podujatia The Grand Retro Show.
„Námestie SNP ožije noblesou a eleganciou. Milovníci historických vozidiel sa môžu tešiť na jedinečné stretnutie predvojnových veteránov. Celkovo 50 posádok k nám zavíta nielen zo Slovenska, ale i zahraničia, z Českej republiky a Maďarska. Tradičný sprievod veteránov povedie aj tento rok Dolnou ulicou približne o 10.30 h na námestie,“ informovala samospráva na webe.
Návštevníci sa môžu tešiť na skutočné automobilové klenoty. Hlavným ťahákom má byť Mercedes Gullwing, ktorý je považovaný za najvzácnejší mercedes na svete. Na námestí zaparkuje i športové Bentley Special z roku 1937 či jeden z mála dochovaných kusov legendárnej Tatry 57 B v prevedení kabriolet. Okrem nich výstava predstaví množstvo nových veteránov, ktoré v Banskej Bystrici ešte neboli a miestni nadšenci ich doteraz nemali možnosť vidieť. Neopakovateľnú atmosféru minulého storočia dotvoria posádky v štýlových dobových kostýmoch.
„Návštevníci sa od majiteľov historických vozidiel dozvedia fascinujúce príbehy unikátnych veteránov aj to, čo všetko obnáša ich záchrana, rekonštrukcia a starostlivosť o ne,“ doplnilo mesto.
Dobové vozidlá sa na Námestí SNP zdržia približne do 12.30 h a následne sa sprievod veteránov vydá na spanilú jazdu Podpoľaním smerom na zámok vo Vígľaši, kde bude program pokračovať.
„Námestie SNP ožije noblesou a eleganciou. Milovníci historických vozidiel sa môžu tešiť na jedinečné stretnutie predvojnových veteránov. Celkovo 50 posádok k nám zavíta nielen zo Slovenska, ale i zahraničia, z Českej republiky a Maďarska. Tradičný sprievod veteránov povedie aj tento rok Dolnou ulicou približne o 10.30 h na námestie,“ informovala samospráva na webe.
Návštevníci sa môžu tešiť na skutočné automobilové klenoty. Hlavným ťahákom má byť Mercedes Gullwing, ktorý je považovaný za najvzácnejší mercedes na svete. Na námestí zaparkuje i športové Bentley Special z roku 1937 či jeden z mála dochovaných kusov legendárnej Tatry 57 B v prevedení kabriolet. Okrem nich výstava predstaví množstvo nových veteránov, ktoré v Banskej Bystrici ešte neboli a miestni nadšenci ich doteraz nemali možnosť vidieť. Neopakovateľnú atmosféru minulého storočia dotvoria posádky v štýlových dobových kostýmoch.
„Návštevníci sa od majiteľov historických vozidiel dozvedia fascinujúce príbehy unikátnych veteránov aj to, čo všetko obnáša ich záchrana, rekonštrukcia a starostlivosť o ne,“ doplnilo mesto.
Dobové vozidlá sa na Námestí SNP zdržia približne do 12.30 h a následne sa sprievod veteránov vydá na spanilú jazdu Podpoľaním smerom na zámok vo Vígľaši, kde bude program pokračovať.