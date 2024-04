V B. Bystrici zhodnotili klimatický projekt, cieľom je zelené mesto

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Na projekt Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica získala samospráva v roku 2021 grant z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu vo výške 1,4 milióna eur. Vďaka nemu zrealizovala viaceré opatrenia na zmiernenie vplyvov a prispôsobovanie sa zmene klímy. Výsledky projektu vo štvrtok predstavila na záverečnej konferencii, počas ktorej informovala verejnosť o ďalších krokoch mesta.



"Klimatická kríza zasahuje do našich každodenných životov čoraz viac. Dôkazom sú extrémne výkyvy počasia v lete i zime, prívalové dažde, veterné smršte či živelné pohromy. Práve z tohto dôvodu je pre nás realizácia projektov s pozitívnym dosahom na životné prostredie a zmenu klímy prioritou a do ďalších rokov veľkou výzvou. Som rád, že sme sa mohli podieľať na komplexnom klimatickom projekte, ktorý nám priniesol reálne výsledky," konštatoval primátor Ján Nosko a zdôraznil, že cieľom zostáva mať zelenú a zdravú Banskú Bystricu.



Ako uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, z projektu sa podarilo komplexne rekonštruovať Materskú školu (MŠ) Šalgotarjánska so zameraním na energetické opatrenia, ako aj vymeniť staré interiérové osvetlenie vo viacerých škôlkach za 749 úsporných LED svietidiel. Na sídliskách Fončorda a Sásová inštalovali 633 kusov exteriérových LED svietidiel, ktorých primárnym cieľom je úspora 50 percent elektrickej energie, čo je v prepočte viac ako 23 ton oxidu uhličitého (CO2) ušetrených za rok. Zrealizovali osem dažďových záhrad v areáloch MŠ, v piatich vysadili okrasnú a izolačnú zeleň i ovocné záhrady. V areáloch škôlok pribudlo 15 tienení detských ihrísk. Došlo aj k nahradeniu nepriepustných povrchov za priepustné v rozlohe 1162 štvorcových metrov, čím sa dosiahne lepšie zadržiavanie zrážok a zlepšenie manažmentu vody v meste.



"Patríme medzi najzelenšie krajské mestá s podielom 56 percent zelene vrátane lesov, a to chceme zachovať. Realizáciou všetkých opatrení v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy sme k 31. januáru tohto roka dosiahli úsporu viac ako 582 ton CO2. Pripravujeme ďalšie adaptačné opatrenia, rekonštrukcie budov zamerané na energetické úspory, obnovu verejného osvetlenia, budovanie energetického spoločenstva, obnovu vozového parku verejnej osobnej dopravy nákupom ekologických vozidiel," doplnil vedúci odboru rozvojových aktivít magistrátu Martin Lakanda.



Samospráva má už dnes rozpracované projekty Zelených sídlisk zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev s budovaním prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Plánuje obnovu mestského parku či Námestia slobody. Pracuje na projekte vytvorenia zelených striech na Základnej škole Sitnianska a zariadení sociálnych služieb na Uhlisku vrátane jeho zateplenia. Počíta aj s rekonštrukciami základných škôl s cieľom dosiahnuť energetické úspory, ako aj s budovaním fotovoltických elektrární.