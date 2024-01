V Banskej Bystrici žilo ku koncu minulého roka 73.639 obyvateľov

Banská Bystrica 12. januára (TASR) - V Banskej Bystrici žilo k 31. decembru minulého roka 73.639 ľudí, z toho väčšina žien - 39.226. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Ako vyplýva z oficiálnych údajov mesta, ich počet klesol, ku koncu roka 2022 to bolo 74.190 obyvateľov.



V matričnej knihe je zapísaných 1196 úmrtí, z toho 774 občanov mesta, naopak, narodilo sa ich 561.



V uplynulom roku matrika zaznamenala 358 sobášov a 172 rozvodov. V obradných priestoroch mesta si svoje "áno" povedalo 241 párov a v cirkevných zboroch spadajúcich do matričného obvodu 117.



"Postup pri uzatváraní civilných manželstiev sa začiatkom roka 2023 zmenil. Zmenou legislatívy už nie je potrebné, aby snúbenci žiadali o povolenie od matriky, kde majú trvalý pobyt. Znamená to, že môžu uzatvoriť manželstvo kdekoľvek na Slovensku," dodala vedúca matričného úradu a ohlasovne pobytu Marta Čellárová.