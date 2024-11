V B. Lehôtke chcú protestom poukázať na neúnosnú situáciu s dopravou

Bartošova Lehôtka 13. novembra (TASR) - V Bartošovej Lehôtke v okrese Žiar nad Hronom chcú obyvatelia protestnou akciou na ceste I/65 poukázať na neúnosný stav dopravy v obci. Tichý protest na priechode pre chodcov v strede obce avizujú vo štvrtok 14. novembra od 15.00 h.



Starostka Erika Maceková Forgáčová pre TASR uviedla, že iniciatíva zorganizovať protest vyšla od samotných obyvateľov. Samospráva sa podľa jej slov snaží riešiť problém s dopravou na problematickom úseku už dlhodobo a obracia sa aj na príslušné inštitúcie. Doprava je tu totiž dlhodobo neúnosná a tranzit nadmerný.



"Naša obec má 1,9 kilometra na dĺžku. Je to rovný úsek, kde sú pravidlá neustále porušované a je to nebezpečné. Máme jeden priechod pre chodcov, ktorý by mal byť osvetlený, ale obec to nemá ako robiť, pretože my v noci osvetlenie vypíname a nedá sa nám to nejakým spôsobom oddeliť," priblížila starostka. Obdobná situácia je podľa jej slov aj v susednej Dolnej Vsi, ktorá takisto zvažovala organizovanie protestu.



Dopravu chcú počas protestu blokovať v 15-minútových intervaloch, počas ktorých sa za asistencie polície budú po priechode prechádzať obyvatelia. Trvalé blokovanie dopravy na jednu hodinu vzhľadom na vysokú premávku a z toho vyplývajúce možné dopravné problémy organizátori vylúčili.



Protestujúci obyvatelia žiadajú zvýšiť cenu mýta na cestách I. triedy, ktoré prechádzajú zastavanou oblasťou, dramaticky oproti cenám za využívanie diaľnic, a tým dosiahnuť presun tranzitu na diaľnice. Chcú tiež dosiahnuť zákaz tranzitnej dopravy na úseku Šášovské Podhradie - Horná Štubňa cez horský priechod Kremnické Bane.



Požadujú aj osadenie radarov na úsekové meranie rýchlosti v obci a vytvorenie legislatívneho rámca na možnosť inkasovania pokút za porušenie dopravných predpisov na ceste I. triedy do pokladne obce.