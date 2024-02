V B. Štiavnici bude počas celého roka viacero liturgických podujatí

Banská Štiavnica 28. februára (TASR) - Banskoštiavnická Kalvária ponúkne tento rok veriacim návštevníkom bohatý liturgický program. Od konca marca až do októbra je tu podľa predsedu Kalvárskeho fondu Martina Macharika naplánovaná viac ako desiatka liturgických slávení.



"S veľkou radosťou tento rok pristupujeme k tomu, kvôli čomu sme Kalváriu opravovali, a to aby tam bol komplexný celoročný liturgický program," uviedol pre TASR Macharik s tým, že v programe sú okrem svätých omší aj adorácie a modlitby krížovej cesty.



V banskoštiavnickom kalvárskom komplexe sa nachádzajú okrem iného štyri kostoly a tzv. Boží hrob. "Je taký princíp, že v každom tom kostole by mala byť aspoň jedna omša ročne, a druhý, že by mala byť aspoň jedna omša za mesiac. K tomu sme sa snažili spraviť od apríla do októbra liturgický program, ktorý sa nám v spolupráci s miestnou farnosťou podarilo pripraviť, tak uvidíme, či o to bude záujem verejnosti," poznamenal Macharik.



Prvé podujatie, adorácia so spevom v Dolnom kostole, je naplánované počas veľkonočných sviatkov na Zelený štvrtok, teda 28. marca o 20.00 h. Na Veľký piatok 29. marca sa bude na Kalvárii konať krížová cesta so začiatkom o 9.00 h pred Dolným kostolom.



Novinkou bude podľa Macharika stráženie Božieho hrobu, ktoré sa uskutoční na Veľký piatok a Bielu sobotu. Má pripomenúť udalosti, keď Kristus ležal v hrobe a strážili ho rímski vojaci. "Je taká tradícia, že sa ľudia zvykli modliť pri Božom hrobe. My ich pozývame zapojiť sa do nášho 26-hodinového programu, kde v kaplnke bude taká súkromná modlitba a pred kaplnkou bude niečo ako stráženie pri ohni," priblížil Macharik.



Na tento čas budú organizátori potrebovať viacero dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní zotrvať nejakú dobu v kaplnke Božieho hrobu. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom internetovej stránky kalvaria.org.