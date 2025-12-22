< sekcia Regióny
V B. Štiavnici pripravili možnosť sfárať do štôlne Glanzenberg
Ako múzeum informuje, sviatočné fáranie sa uskutoční v sobotu 27. a v utorok 30. decembra.
Autor TASR
Banská Štiavnica 22. decembra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo počas sviatkov pre návštevníkov možnosť sviatočne sfárať do historickej štôlne Glanzenberg.
Ako múzeum informuje, sviatočné fáranie sa uskutoční v sobotu 27. a v utorok 30. decembra. Autentickú atmosféru baníckej minulosti budú môcť v štôlni zažiť aj v piatok 2., v sobotu 3. a utorok 6. januára. Návštevníkov čaká približne 500 metrov dlhý úsek, ktorý ich zavedie 32 metrov pod zem, priamo pod historické centrum mesta.
„Fáranie sa koná v štôlni Glanzenberg na Kammerhofskej 26 v Banskej Štiavnici a je výnimočné aj tým, že počas zimného obdobia býva štôlňa spravidla uzavretá. Kapacita vstupov je limitovaná na 15 osôb, preto sa odporúča rezervovať si miesto vopred,“ uvádzajú múzejníci.
Ako múzeum informuje, sviatočné fáranie sa uskutoční v sobotu 27. a v utorok 30. decembra. Autentickú atmosféru baníckej minulosti budú môcť v štôlni zažiť aj v piatok 2., v sobotu 3. a utorok 6. januára. Návštevníkov čaká približne 500 metrov dlhý úsek, ktorý ich zavedie 32 metrov pod zem, priamo pod historické centrum mesta.
„Fáranie sa koná v štôlni Glanzenberg na Kammerhofskej 26 v Banskej Štiavnici a je výnimočné aj tým, že počas zimného obdobia býva štôlňa spravidla uzavretá. Kapacita vstupov je limitovaná na 15 osôb, preto sa odporúča rezervovať si miesto vopred,“ uvádzajú múzejníci.