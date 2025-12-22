Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V B. Štiavnici pripravili možnosť sfárať do štôlne Glanzenberg

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Ako múzeum informuje, sviatočné fáranie sa uskutoční v sobotu 27. a v utorok 30. decembra.

Autor TASR
Banská Štiavnica 22. decembra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo počas sviatkov pre návštevníkov možnosť sviatočne sfárať do historickej štôlne Glanzenberg.

Ako múzeum informuje, sviatočné fáranie sa uskutoční v sobotu 27. a v utorok 30. decembra. Autentickú atmosféru baníckej minulosti budú môcť v štôlni zažiť aj v piatok 2., v sobotu 3. a utorok 6. januára. Návštevníkov čaká približne 500 metrov dlhý úsek, ktorý ich zavedie 32 metrov pod zem, priamo pod historické centrum mesta.

„Fáranie sa koná v štôlni Glanzenberg na Kammerhofskej 26 v Banskej Štiavnici a je výnimočné aj tým, že počas zimného obdobia býva štôlňa spravidla uzavretá. Kapacita vstupov je limitovaná na 15 osôb, preto sa odporúča rezervovať si miesto vopred,“ uvádzajú múzejníci.
