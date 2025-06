V B. Štiavnici pripravilo múzeum počas leta sériu tvorivých dielní

Banská Štiavnica 30. júna (TASR) - Dvadsať dní plných remeselnej zručnosti, vôní a farieb sľubuje séria tvorivých dielní s názvom Prázdninový kumšt remesla, ktorý počas leta pripravilo Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva za živé mesto. Dielne sa budú od 2. júla do 16. augusta konať v Kammerhofe - sídle Slovenského banského múzea v historickom centre Banskej Štiavnice.



„V jednotlivých dňoch máme pripravené rôzne tvorivé aktivity, z ktorých si návštevníci budú môcť vybrať. Môžu v Dielničke stráviť aj celý deň vyskúšať si celú dennú ponuku. Aktivity budeme rôzne obmieňať. Veríme, že si každý nájde niečo blízke svojmu srdcu,“ uviedla hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.



Dodala, že venovať sa budú remeselným technikám ako je paličkovanie a tkanie, batikovanie a vyšívanie, smaltovanie, tvorba z hliny, výroba hračiek, pečenie chleba a medovníkov. Súčasťou programu bude aj ryžovanie zlata.



Dielne sú podľa Kminiakovej prístupné pre všetkých - deti, rodiny, turistov či táborové skupiny. „Nejde o pasívne pozorovanie, každý si remeslo vlastnoručne vyskúša a výsledok si odnesie domov. Prostredie našej dielne prináša skutočne tvorivé nápady a tvorcovia sa tu vždy cítia príjemne,“ podotkla.



Dielničky sa budú konať v dňoch od 2. do 4. júla, od 8. do 12. júla, od 15. do 19. júla, 29. do 31. júla, 1. augusta a od 14. do 16. augusta.