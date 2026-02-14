< sekcia Regióny
V B. Štiavnici sa koná Valentínsky art market,rozsvietia i Maják lásky
Autor TASR
Banská Štiavnica 14. februára (TASR) - Banská Štiavnica ponúka obyvateľom a návštevníkom počas valentínskeho víkendu viacero rôznych aktivít. V meste sa koná trh remeselníkov či večerná párty, v historickom centre v sobotu večer rozsvietia i Maják lásky. TASR o tom informovala Lívia Olahová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.
Centrom valentínskeho diania v Banskej Štiavnici bude v sobotu najmä Námestie sv. Trojice, kde sa o 10.00 h začína Valentínsky art market. „Lokálni remeselníci a tvorcovia ponúknu originálne ručne vyrábané darčeky, drobné šperky, upomienkové predmety, medové dobroty a ďalšie výrobky vytvorené s dôrazom na kvalitu a príbeh,“ priblížila Olahová.
V popoludňajších hodinách atmosféru na námestí obohatí aj párty hudba, vyvrcholením bude o 18.00 h rozsvietenie Majáka lásky. Ten bude svietiť počas celého večera ako symbol lásky, spolupatričnosti a svetla v srdci mesta.
Banská Štiavnica počas víkendu ponúka aj valentínsku ponuku v Slovenskom banskom múzeu či degustácie vín a tematické večery v miestnych hoteloch a reštauráciách. V štyroch zapojených podnikoch v sobotu pokračuje aj Semaforová párty, kde svoj „valentínsky status“ návštevníci vyjadrujú prostredníctvom farebných náramkov.
„Valentínsky víkend v Banskej Štiavnici tak ponúkne vyváženú kombináciu romantiky, kultúry aj zábavy. Návštevníci môžu spojiť mestský program s prechádzkou historickými uličkami, návštevou múzeí, koncertov či tematických večerí, alebo si jednoducho užiť atmosféru mesta, ktoré má romantiku prirodzene v sebe,“ skonštatovala Olahová.
