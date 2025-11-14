< sekcia Regióny
V B. Štiavnici sa stretnú aktéri obnovy krovu Szitnyayovského domu
Szitnyayovský dom na Námestí sv. Trojice bol vážne poškodený počas požiaru v historickom centre mesta pred dvomi rokmi.
Autor TASR
Banská Štiavnica 14. novembra (TASR) - V Banskej Štiavnici sa v piatok koná stretnutie aktérov obnovy barokového krovu Szitnyayovského domu. S programom rozdeleným do troch blokov tu prebieha Tesárske fórum. TASR o tom informovala Iveta Chovanová zo spoločnosti Obnova.
Zámerom podujatia je podľa jej slov nielen prezentácia procesov prípravy a realizácie v našom prostredí ojedinelého projektu, ale aj bilancovanie procesov, ktoré formovali obnovu projektu. „Fórum bude stretnutie projektantov, metodikov, tesárov, konzultantov a podporovateľov,“ poznamenala Chovanová.
Program podujatia má tri bloky. Na prvý prezentačno-diskusný blok nadviaže očakávaná komentovaná prehliadka ručne kresaného krovu pred dokončením. „Záverečnou bodkou podujatia bude nielen tesársky guláš, ale predovšetkým poďakovanie celému realizačnému tímu za tvorivú a konštruktívnu spoluprácu,“ dodala Chovanová.
Szitnyayovský dom na Námestí sv. Trojice bol vážne poškodený počas požiaru v historickom centre mesta pred dvomi rokmi. Počas požiaru zhorel vzácny barokový krov manzardovej strechy z roku 1780. Obnova strechy má podľa Chovanovej v našom prostredí ojedinelý, ambiciózny koncept - zhotovuje sa rekonštrukčná kópia pôvodného barokového krovu.
Projektanti navrhli nielen tvarovú a konštrukčnú repliku, ale krov sa realizuje historickým tesárskym spôsobom - výlučne ručným kresaním. Všetky spoje konštrukčných prvkov budú vyhotovené tradičnými tesárskymi technikami. „Zámerom projektu je iniciovať záujem o hodnotu historických konštrukcií krovov, fenoménov tradičného tesárstva a súčasne budovať kapacity remeselníkov - tesárov, ktorí pri svojej práci uplatňujú predovšetkým tradičné techniky a postupy,“ podotkla Chovanová.
