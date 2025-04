V B. Štiavnici vystavia diela environmentálnej výtvarnej súťaže

Banská Štiavnica 4. apríla (TASR) - Banskoštiavnická Galéria Jozefa Kollára odprezentuje verejnosti desiatky výtvarných diel, ktoré reflektujú tému vody, jej hodnoty a dôležitosti pre život. Od 10. apríla tu sprístupnia najlepšie diela, ktoré vznikli v rámci 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas.



Ako informovala Eva Hurtišová zo Slovenského banského múzea, do súťaže bolo doručených 879 prác zo 131 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do súťaže sa zapojili aj traja individuálni dospelí autori.



"Porota mala tento rok mimoriadne ťažkú úlohu. Kvalita a umelecké spracovanie prác dosiahli vysokú úroveň a svedčia o širokom vnímaní aktuálneho environmentálneho problému," skonštatovala Hurtišová.



Odborné hodnotenie podľa jej slov zabezpečila porota zložená z oblasti kultúry, vzdelávania a ochrany životného prostredia, čo prinieslo viacrozmerný pohľad na výtvarné spracovanie témy. "Vďaka tejto rozmanitosti bolo možné oceniť nielen umeleckú kvalitu, ale aj kreatívne vyjadrenie myšlienky a jej posolstvo," podotkla s tým, že na výstavu bolo nakoniec vybraných 61 prác.



Práce si bude môcť verejnosť prezrieť na výstave v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici v termíne od 10. apríla do 14. júna. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 10. apríla o 11.00 h.