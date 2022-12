V Babíne na Orave pripravujú remeselný jarmok aj výstavu betlehemov

Babín 5. decembra (TASR) - Výstavu betlehemov aj remeselný jarmok pripravujú na nedeľu 11. decembra v Babíne na Orave. Za obec o tom TASR informoval Miroslav Žabenský.



Program Oravských Vianoc sa začne o 14.00 h otvorením výstavy betlehemov a sakrálnych námetov v priestoroch stálej expozície ľudového rezbárstva v obci. O 15.00 h sa program presunie do náučného parku pri obecnom úrade, kde ľudoví remeselníci ponúknu ich vianočný tovar. "V krytom amfiteátri, ktorý je súčasťou parku, sa pri betleheme stretnú skupiny, aby v pochôdzkovom programe priblížili betlehemské hry. Osvetlený betlehem bude spríjemňovať atmosféru vianočných sviatkov do Nového roka," priblížil Žabenský.



Nedeľné festivalové stretnutie vyvrcholí scénickým programom Oravské Vianoce, v ktorom sa od 16.00 h v sále kultúrneho domu predstavia folklórne skupiny, ľudové hudby a detské folklórne súbory z Rabčíc, Zuberca, Lokce, Babína a hostia z Poľska. "Účinkujúci v programe divákom priblížia krásu a rozmanitosť vianočných obyčajov tak, ako ich prežívali naši predkovia v období od začiatku adventu až do Troch kráľov," dodal Žabenský.



Babín zvolili ako miesto vianočného festivalu cielene. Obec je rodiskom a miestom pôsobenia insitného rezbára Štefana Siváňa, ktorý bol známy aj ako člen betlehemskej skupiny. S ňou v predvianočnom čase ako koledník obchádzal územie severozápadného Slovenska, českého a poľského pohraničia. Svoje rezbárske umenie začal rozvíjať pri tvorbe postáv betlehemu.