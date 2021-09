V Babinej rekonštruujú obecný úrad z vlastných zdrojov

Babiná 27. septembra (TASR) - V obci Babiná v okrese Zvolen začali s obnovou budovy obecného úradu a kultúrneho domu. Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy prinesie občanom lepšie služby, sústredené na jednom mieste.



„Nepôjde o jednoduchú rekonštrukciu, keďže ideme búrať takmer dve tretiny pôvodnej stavby,“ povedala TASR starostka Jana Gregušová. „V prízemí by okrem úradu mala ostať sála kultúrneho domu, v plánovanej nadstavbe vzniknú miestnosti, ktoré budú slúžiť na schôdze obecného zastupiteľstva, ako knižnica, a tiež na rôzne kultúrno-spoločenské aktivity,“ dodala. Bude tam tiež počítačová miestnosť pre obyvateľov obce.



Obec po zdĺhavom výberovom konaní vybrala v lete dodávateľa stavby, ktorý ju ponúkol zrealizovať za 708.000 eur s DPH. Prvá etapa by mala byť hotová do 14 mesiacov od začiatku stavebných prác. Druhá etapa by mala byť dokončená v polovici roku 2024. „So zhotoviteľom sme sa ale dohodli, že ak bude mať obec dostatok finančných zdrojov, tak sa obe etapy zrealizujú hneď po sebe,“ doplnila starostka.



Obec financuje stavbu z vlastných zdrojov, uložených na rezervnom fonde. „Ak by sme v nasledujúcich rokoch nemali dostatok vlastných peňazí, zoberieme si bankový úver,“ pripomenula Gregušová.



Obecný úrad je aktuálne presťahovaný do dočasných priestorov, ktoré kedysi slúžili ako materská škola.