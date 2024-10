V Bachledke budujú 6-sedačkovú lanovku, vznikne tam národné centrum

Ždiar 4. októbra (TASR) - V lyžiarskom stredisku v Bachledovej doline neďaleko Ždiaru finišujú s výstavbou novej šesťsedačkovej lanovky Franková. Celková investícia dosiahne približne 11 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval Peter Nemešány, konateľ spoločnosti Bachledka Ski & Sun. Do prevádzky ju chcú uviesť v decembri tohto roka. Na realizáciu projektu získal investor z Fondu na podporu športu 4,9 milióna eur, vďaka čomu v Bachledovej doline vzniká národné tréningové centrum pre lyžiarov.



Nemešány uviedol, že približne 1,4 milióna eur šlo na posilnenie zasnežovania a ďalších 9,676 milióna eur stála samotná lanovka. Dĺžka trasy je 1100 metrov s prevýšením 230 metrov a kapacitou takmer 3000 osôb za hodinu. Vrcholová stanica je na hrebeni Spišskej Magury a údolná v Malej Frankovej. Odpojiteľná lanová dráha s bublinami má 66 vozňov.



Štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ján Krišanda uviedol, že ide o pilotný projekt a takouto formou chcú podporiť aj ďalšie dve strediská. "Cestovný ruch a šport spolu veľmi úzko súvisia, preto budeme podobné projekty podporovať vo väčšej miere, keďže rozvíjajú mládež, región a tiež propagáciu Slovenska v zahraničí," zdôvodnil Krišanda. V tejto súvislosti upozornil, že výška príspevku do Fondu na podporu športu sa zvýšila z 20 na 60 miliónov eur.



Generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová podotkla, že lyžovanie má na Slovensku veľkú tradíciu, klesá však podľa nej pozornosť smerom k lyžiarskym strediskám. Na Slovensku ich je 80 a v rebríčku v počte horských prepravných zariadení sme stále na desiatom mieste v Európe. "Lyžuje u nás 18 percent obyvateľov, čo je veľmi vysoké číslo. Treba však povedať, že 80 percent návštevníkov stredísk tvoria Slováci. Tu je aj naša úloha, aby sme sa intenzívnejšie venovali propagácii zimných stredísk a lyžovania. Je potrebné však rozvíjať strediská aj v súvislosti s ich uplatnením počas letných mesiacov," upozornila Vala Magátová.



Viceprezidentka Zväzu slovenského lyžovania Jana Palovičová ocenila, že stredisko a novú lanovku bude môcť využívať najmä lyžiarska mládež z okolia. "Na Slovensku lyžuje pätina obyvateľstva, stratili sa nám však národné lyžiarske centrá, chýba nám systém. Potrebujeme viacero takých stredísk, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky, ako je nadmorská výška, či infraštruktúra. Podarilo sa nám také nájsť v Bachledke, ktorá spája tri údolia, čo je pre nás veľmi dôležité," skonštatovala Palovičová a upozornila, že stredisko bude dostupné aj pre paralyžiarov.



V roku 2006 prevzala strediská Bachledova dolina a Jezersko spoločnosť Immobau. Odvtedy tam okrem iného vybudovali sedačkovú lanovku Jezersko, bobovú dráhu, otvorili tretiu lyžiarsku dolinu do Malej Frankovej, postavili Chodník korunami stromov a tiež novú kabínkovú lanovku v smere do Bachledovej doliny. Stredisko ročne navštívi viac ako pol milióna návštevníkov, 40 percent z nich tvoria Poliaci.