< sekcia Regióny
V Bachledovej doline opäť ožívajú tradície Goralov, budú tam slávnosti
Oslavovať budú najmä uznanie Goralov za národnostnú menšinu.
Autor TASR
Ždiar 8. augusta (TASR) - V Bachledovej doline neďaleko Ždiaru opäť ožívajú tradície Goralov. V piatok tam začína 29. ročník tradičných Goralských slávností. Oslavovať budú najmä uznanie Goralov za národnostnú menšinu. Organizátori informovali, že počas troch dní miestni umelci a folklórne skupiny z viacerých strán Tatier návštevníkom priblížia svoju kultúru, históriu a remeslá.
Okrem autentickej miestnej atmosféry sa môžu návštevníci od piatka až do nedele 10. augusta tešiť aj na popredných slovenských umelcov ako Richard Müller, Katka Knechtová či skupinu Gladiator. Predstavia sa tiež The Duchons folklórny súbor Železiar a Zespół Teraz My z Poľska, deti potešia vystúpenia Paci pac, Zahrajka či Vodníkov. „Pripravili sme ukážky goralských remesiel a gazdovia z okolia privezú domáce zvieratká, ktoré si môžu rodiny nielen pohladiť, ale aj nakŕmiť. Chýbať nebude ani možnosť osedlať si goralského valacha a nezabúda sa ani na lokálne špeciality,“ uviedli organizátori s tým, že nedeľňajší program bude patriť obci Ždiar - miestnym umelcom a folklórnym skupinám. Už tradične sa začne svätou omšou a bude pokračovať dňom plným goralského folklóru, piesní, tancov a histórie.
Súčasťou podujatia bude aj rezbárske sympózium, na ktorom rezbári vytvoria symboly goralskej kultúry z dreva. K slamenému štvormetrovému Goralovi a Goralke z predchádzajúcich ročníkov tak pribudnú nové sochy.
Podujatie podporila Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
Okrem autentickej miestnej atmosféry sa môžu návštevníci od piatka až do nedele 10. augusta tešiť aj na popredných slovenských umelcov ako Richard Müller, Katka Knechtová či skupinu Gladiator. Predstavia sa tiež The Duchons folklórny súbor Železiar a Zespół Teraz My z Poľska, deti potešia vystúpenia Paci pac, Zahrajka či Vodníkov. „Pripravili sme ukážky goralských remesiel a gazdovia z okolia privezú domáce zvieratká, ktoré si môžu rodiny nielen pohladiť, ale aj nakŕmiť. Chýbať nebude ani možnosť osedlať si goralského valacha a nezabúda sa ani na lokálne špeciality,“ uviedli organizátori s tým, že nedeľňajší program bude patriť obci Ždiar - miestnym umelcom a folklórnym skupinám. Už tradične sa začne svätou omšou a bude pokračovať dňom plným goralského folklóru, piesní, tancov a histórie.
Súčasťou podujatia bude aj rezbárske sympózium, na ktorom rezbári vytvoria symboly goralskej kultúry z dreva. K slamenému štvormetrovému Goralovi a Goralke z predchádzajúcich ročníkov tak pribudnú nové sochy.
Podujatie podporila Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.