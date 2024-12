V Bachledovej doline pribudla nová lanovka aj centrum pre lyžiarov

Ždiar 14. decembra (TASR) - V lyžiarskom stredisku v Bachledovej doline neďaleko Ždiaru uviedli v sobotu do prevádzky novú šesťmiestnu lanovku. Predstavili aj nové Národné tréningové centrum. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová.



Lanovka s trasou 1,1 kilometra a časom vývozu lyžiara nahor za tri minúty a 40 sekúnd má prepravnú kapacitu 2950 osôb. "Vďaka novej šesťmiestnej lanovke sa toto celoročné horské stredisko ešte zatraktívni, keďže frekvencia prepravovaných lyžiarov sa výrazne zvýši. Je to dobrá správa, pretože do tohto strediska smerujú nielen domáci návštevníci, ale čoraz viac je obľúbeným miestom aj pre zahraničných dovolenkárov vďaka leteckému spojeniu z Poľska, ktorého hranice sú od strediska vzdialené len 15 kilometrov," uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová. Lyžiarom bude po novom slúžiť aj tréningové centrum.



Šéf rezortu cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) pripomenul, že cestovný ruch a šport spolu úzko súvisia. "Projekt, ktorý sme dnes v stredisku odštartovali, je významným tak pre mladé športové lyžiarske talenty a ich kvalitné podmienky na trénovanie, ako aj pre rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne," dodal.



Na Slovensku sa postupne otvárajú lyžiarske strediská prihliadajúc na aktuálne snehové podmienky. Okrem lyžiarskeho strediska Bachledka Ski & Sun v Belianskych Tatrách sa od soboty lyžuje už aj v Tatranskej Lomnici či na Donovaloch.