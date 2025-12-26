< sekcia Regióny
V Bachledovej doline sa od piatka lyžuje
V prevádzke je i kabínová lanovka Gondola, štvormiestna sedačka Jezersko a šesťmiestna sedačka Franková.
Autor TASR
Kežmarok 26. decembra (TASR) - V lyžiarskom stredisku v Bachledovej doline neďaleko Ždiaru sa od piatka lyžuje. Otvorené sú zjazdovky Majstrák I, Majstrák II, Hrebeň a Furmanec I. Lyžiarske stredisko o tom informuje na sociálnej sieti.
V prevádzke je i kabínová lanovka Gondola, štvormiestna sedačka Jezersko a šesťmiestna sedačka Franková. Otvorené sú všetky gastroprevádzky a tiež Chodník korunami stromov.
Ako ďalej uvádza stredisko, otvorenie zjazdoviek na Bachledke a sánkovačky pripravujú už v najbližších dňoch. Približovací vlek P - Jezersko spustia v sobotu (27. 12.).
V prevádzke je i kabínová lanovka Gondola, štvormiestna sedačka Jezersko a šesťmiestna sedačka Franková. Otvorené sú všetky gastroprevádzky a tiež Chodník korunami stromov.
Ako ďalej uvádza stredisko, otvorenie zjazdoviek na Bachledke a sánkovačky pripravujú už v najbližších dňoch. Približovací vlek P - Jezersko spustia v sobotu (27. 12.).