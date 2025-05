V Bachledovej doline vysadili viac ako 1000 nových stromčekov

Ždiar 2. mája (TASR) - V Bachledovej doline vysadili v rámci Dňa Zeme viac ako 1000 nových stromčekov. PR manažérka strediska Zuzana Kuchtova informovala, že koncom apríla sa do akcie organizovanej v spolupráci so Správou Pieninského národného parku (PIENAP) a okolitými školami, zapojilo takmer 500 účastníkov.



„Pripravili sme program pre miestne školy, ktorý priniesol nielen edukačný zážitok, ale aj reálny prínos pre životné prostredie. Do programu Dňa Zeme sa zapojilo 476 detí a pedagógov z desiatich okolitých škôl a detských domovov. Spoločne vysadili viac ako 1000 mladých stromčekov pôvodných druhov ako smrek, jedľa a buk, ktoré sú prirodzenou súčasťou miestneho lesného ekosystému. Výsadba prebiehala v starostlivo vybraných lokalitách, ktoré boli v minulosti zasiahnuté veternou kalamitou alebo potrebovali obnovu lesného porastu,“ priblížila Kuchtová.



Účastníci zároveň čistili prírodu v okolí horského strediska a Spišskej Magury. Spoločnými silami sa im podarilo vyzbierať takmer 700 kilogramov odpadu z okolitých lesov a strání. Odborný výklad priamo v teréne zabezpečili pracovníci PIENAP-u, ktorí účastníkom priblížili dôležité témy ako vznik lesa, ochrana prírody, správne správanie na turistických trasách či význam biodiverzity. Celý deň sa niesol v duchu hesla tohtoročnej výzvy organizácie Earth Day - „Our power, our planet“ - „Naša sila, naša planéta“.



Cieľom strediska je zapájať sa do takýchto iniciatív pravidelne a dlhodobo s cieľom zabezpečiť „rozvoj s úctou k prírode“. „Deň Zeme v Bachledke nie je len symbolickým gestom - je to konkrétny krok k zodpovednejšiemu prístupu k prírode a k budovaniu ekologického povedomia u mladšej generácie. Teší nás, že deti odchádzali nielen s novými poznatkami, ale aj s pocitom, že svojím pričinením pomohli našim horám,“ uzavrela Kuchtová.