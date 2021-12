V Bachledovej doline začali lyžovačku

Ždiar 11. decembra (TASR) – Po zmene protipandemických opatrení spustili v sobotu pre lyžiarov prvú zjazdovku v Bachledovej doline v Ždiari (okres Poprad). "Ďalšie zjazdovky plánujeme spustiť budúcu sobotu, keď si už lyžiari užijú aj celodennú lyžovačku," uviedla pre TASR Kristína Ilčinová zo strediska Bachledka Ski & Sun.



Podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je možná prevádzka lanových dráh a vlekov v režime OP (očkovaní, prekonaní). Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje aj dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.



"Kapacita je limitovaná v kabínovej lanovke, a to 25 percent celkovej kapacity," konštatovala Ilčinová. Aktuálne funguje na lyžovanie zjazdovka Bachledka II, následne to budú Bachledka I, Hrebeň a Majstrák a postupne ďalšie.



Uvoľnenie obmedzení lyžiarske stredisko privítalo. "Dlho sme boli v očakávaní a napätí ako všetky strediská. Bolo nepredstaviteľné, že by sme nemohli spustiť lyžovačku. Sme radi, že vôbec môže lyžovačka konečne byť a veríme, že s opatreniami, aké vláda nastavila, to bude zvládnuteľné," dodala Ilčinová.