V Baďanoch lokalitu Počúvadlianskeho mlyna vďaka miestnym opravujú

Baďan 29. decembra (TASR) - Lokalitu Počúvadlianskeho mlyna, ležiaceho v Štiavnických vrchoch, vďaka iniciatíve tunajších ľudí a samosprávam revitalizujú. Miesto usadlosti, ktorú zničila protipartizánska skupina Edelweiss, je dodnes pamätným miestom obetí druhej svetovej vojny. "Netreba zabúdať na to, čo sa kedysi stalo a treba to pre ďalšie generácie zachovať," uviedla pre TASR starostka obce Baďan v okrese Banská Štiavnica Ľubica Kuková, ktorá je iniciátorkou revitalizácie tejto lokality.



Kuková priblížila, že v mlyne na Klastavskom potoku sa počas druhej svetovej vojny schovávali partizáni z južnej strany Sitna. "Bol to klasický mlyn, kde sa mlelo obilie. Bol schovaný medzi horami. Počas druhej svetovej vojny tam ako partizán pôsobil aj môj starý otec. Je to taká moja srdcovka," uviedla s tým, že aj preto chcela miestu opätovne prinavrátiť dôstojnú podobu.



Ukrývajúcich sa partizánov tu však prepadla skupina Edelweiss. "Niektorí partizáni ušli, ale niekoľko z nich tam zahynulo. Mlyn Nemci zapálili, vyhorel a už nikdy sa nedostal do pôvodného stavu," uviedla Kuková s tým, že neskôr tu na ich počesť vybudovali pomník. Ten vďaka novému projektu pred časom nahradili. "Urobili sme na ruinách bývalého mlyna, na rohu, ako sa stretávajú dve steny, kamennú plastiku, ktorá stvárňuje potok a kamene. Tie symbolizujú ľudí, ktorí tam zahynuli," priblížila Kuková s tým, že jej autorom je akademický sochár Vladimír Oravec z Banskej Štiavnice.



Keďže lokalitou prechádza aj náučný chodník, starostka chcela na mieste vybudovať zázemie pre turistov. "Našla som projektantov, ktorí prišli s nápadom, že ruiny zachováme a urobíme nad nimi vyhliadku. Tam, kde bol náhon, navrhli urobiť chodník, po ktorom by sa na tú vyhliadku turisti dostali," priblížila Kuková.



Aj vďaka dotácii z ministerstva obrany vo výške 15.000 eur sa podľa nej podarilo tento rok urobiť prvú fázu tohto projektu, a to vyhliadku s informačnými tabuľami. Dodala, že aktuálne hľadajú peniaze aj na druhú časť, teda chodník. V pláne majú podľa Kukovej spraviť aj archeologický prieskum, v rámci ktorého by pôvodné múry mlyna zakonzervovali.



Kuková dodala, že obnova miesta je "veľkou spoločnou akciou". Lokalita sa nachádza v katastri obce Počúvadlo a tak pri projekte spolupracuje aj s touto samosprávou. Na obnovu prispela aj obec Beluj. Nápomocní sú podľa nej aj dobrovoľní hasiči či Poľovné združenie Bánov. Takisto sa angažujú miestni obyvatelia či miestna jednota dôchodcov.