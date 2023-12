V Bajerove žiaci zážitkovou formou spoznávajú jednotlivé povolania

Bajerov 5. decembra (TASR) - Ako sa policajt stane policajtom, starosta starostom a ako napríklad učiteľka pracuje s deťmi sa zážitkovou formou dozvedia žiaci Základnej školy v obci Bajerov v okrese v Prešov. Realizujú tam projekt kariérneho poradenstva Cesty budúcností. TASR o tom informovala jeho zakladateľka, študentka Sokratovho inštitútu Klaudia Trochanová.



"V spolupráci so školou, obcou, neziskovými organizáciami, žiakmi a aktívnymi dobrovoľníkmi sa tento školský rok na malej dedinskej škole na východe Slovenska vytvára viac priestoru na rozvoj sebapoznania pre jasnejšiu predstavu o študijnej či profesijnej budúcnosti žiakov," povedala Trochanová.



Okrem pravidelných stretnutí s výchovnou poradkyňou školy, na ktorých sa žiaci a žiačky zo zmiešaných tried zapájajú do hravých aktivít kariérneho poradenstva, prebratých z metodiky neziskovej organizácie Človek v ohrození, sú na programe aj mimoriadne stretnutia s inšpiratívnymi hosťami z rôznych odvetví, exkurzie na strednú školu, úrad práce či do zamestnania.



V kultúrnom dome v obci sa minulý týždeň stretlo 40 detí a osem hostí. Boli to zamestnanci pochádzajúci priamo z Bajerova alebo z blízkeho okolia.



"Pomáhame mamám, aby vedeli, čo všetko v ich deťoch je a ako to rozvíjať. Často nevedia ako na to, pretože im to doteraz nikto nevysvetlil," uviedla Anna Husárová z občianskeho združenia Cesta von.



"Viesť obec znie ako práca, kde môžete robiť čokoľvek. Môžete, ale to čokoľvek robíte s ľuďmi a pre ľudí," povedal starosta obce Vladimír Mrúz.



Okrem nich prišli na stretnutie učiteľka v materskej škole, lektor a prekladateľ rómskeho jazyka, príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže, či zamestnanec úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Každý z nich žiakom opísal svoju cestu zo základnej školy až k súčasnému zamestnaniu. Hneď potom mohli deti v menších skupinách klásť rôzne doplňujúce otázky alebo sa zapojiť do praktickej aktivity, prepojenej s daným zamestnaním.



Ďalšie stretnutie je podľa Trochanovej naplánované na december. Projekt podporila Nadácia SPP, miestna Základná škola s Materskou školou Bajerov, obec, nezisková organizácia Človek v ohrození a Sokratov Inštitút, ktorý zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.