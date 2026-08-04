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V Bajtave horela skládka odpadu, zasahovalo 30 hasičov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pri požiari nebol nikto zranený.

Autor TASR
Bajtava 4. augusta (TASR) - V obci Bajtava v okrese Nové Zámky horela v utorok skládka odpadu. Na mieste zasahovalo 30 hasičov z hasičských staníc Štúrovo, Nové Zámky a dobrovoľných hasičských zborov obcí Salka, Búč, Chľaba, Nová Vieska a Svodín. Pri požiari nebol nikto zranený, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Privolaní hasiči požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými prúdmi vody. Zároveň zabezpečovali dodávku vody z čerpacieho stanoviska na rieke Ipeľ v obci Salka. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
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