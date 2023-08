Tragické ráno v Novákoch: V bani náhle zomrel 38-ročný baník

Nováky 28. augusta (TASR) - V Bani Nováky v pondelok v skorých ranných hodinách náhle zomrel 38-ročný zamestnanec. Udalosť už prešetruje komisia. Pre TASR to potvrdila tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková.



"O 4.45 h došlo v podzemí bane Nováky na prvom horizonte k náhlemu úmrtiu zamestnanca. Tridsaťosemročný baník pracoval v razičskom kolektíve, ktorý razil banské chodby a pripravoval do prevádzky posledný stenový porub bane Nováky," uviedla Siváková. Baníkovi podľa nej prišlo nevoľno, upadol do bezvedomia a aj napriek rýchlej zdravotnej pomoci skonal.



Celú udalosť už vyšetruje komisia, ktorá okamžite sfárala do podzemia. V súčasnosti analyzuje všetky príčiny a okolnosti vzniku tejto mimoriadnej udalosti.



"Tejto udalosti je nám nesmierne ľúto a vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. O to viac, že išlo o zamestnanca, ktorý bol dlhodobo práceneschopný a po desiatich mesiacoch sa vrátil do prvej pracovnej zmeny," dodala Siváková.