V bani v Nižnej Slanej finišujú, do rieky už vyteká čistejšia voda

Rožňava 13. júna (TASR) – Záchranné práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktoré majú za cieľ prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky Slaná, pomaly finišujú. Dokončené sú približne na 80 percent a do rieky už z bane vyteká viditeľne čistejšia voda. Pre TASR to uviedol prednosta Okresného úradu v Rožňave Jaroslav Šíp.



"Vytekajúca voda už nie je taká kontaminovaná, je chladnejšia a má viditeľne menej výrazné sfarbenie," priblížil Šíp s tým, že slabšie sfarbenie je už viditeľné aj v samotnej rieke. Ako dodal, v najbližších dňoch budú vykonané aj laboratórne vyšetrenia vzoriek vody, ktoré by mohli preukázať i kvalitatívny rozdiel.



V bani v Nižnej Slanej naďalej pokračujú záchranné práce, ktoré vykonáva Hlavná banská záchranná stanica. Štátny podnik Rudné bane koncom minulého týždňa informoval, že vodu vtekajúcu do hlbších častí bane sa už podarilo odkloniť priamo na povrch. Podľa prednostu OÚ Rožňava by prvá etapa prác mala byť ukončená tento týždeň. Ako dodal, kompetentné orgány budú v rámci riešenia znečistenia rieky ďalej konať.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.