V bani v Nižnej Slanej sa začali ďalšie práce na zastavenie výtoku vôd

Nižná Slaná 15. januára (TASR) - V bývalej sideritovej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava sa v uplynulom období začali ďalšie práce, ktorých cieľom má byť zastavenie výtoku banských vôd do rieky Slaná. Rudné bane počas decembra vysúťažili zhotoviteľa, ktorý v podzemí nadviaže na práce vykonané v uplynulých mesiacoch banskými záchranármi. Projekt za takmer 740.000 eur by mal byť ukončený do šiestich mesiacov. Pre TASR to uviedol riaditeľ štátneho podniku Karol Weis.



V bývalej bani v Nižnej Slanej, ktorá už takmer tri roky banskými vodami znečisťuje rieku Slaná, realizovali banskí záchranári z Hlavnej banskej záchrannej stanice v uplynulých mesiacoch práce s cieľom usmerniť tok vôd a oddeliť kontaminovanú vodu od čistej. V decembri Rudné bane vysúťažili dodávateľa ďalších prác v podzemí, ktorý má nadviazať na prácu banských záchranárov. Projekt za takmer 740.000 eur má byť dokončený do 23. júna, realizovať ho bude združenie spoločností Elgeo-Banská a Hornonitrianske bane Prievidza.



"Realizácia prác už beží, konkrétne na zabezpečení stability banských diel Jozef a Manó. Identifikované boli viaceré miesta prestupu banskej vody do hlavnej chodby. Realizované už boli aj nákupy časti potrebného bansko-stavebného materiálu. Po realizácii nutnej obhliadky s fáraním do podzemia šachty Gabriela budú zapracované prípadné vynútené úpravy technologického plánu a vyriešené budú detaily prác v šachte Gabriela, ktorých realizácia začne koncom januára," priblížil Weis.



V rámci prác, ktoré sa v bývalej sideritovej bani uskutočnia v najbližších šiestich mesiacoch, má byť realizovaná aj montáž definitívneho kanálového a potrubného prepojenia v štôlni Manó. "Následne bude po ustálení množstva výtoku kontaminovanej banskej vody zo štôlne Marta prebiehať monitorovací proces, počas ktorého sa budú vyhodnocovať parametre pre určenie možných ďalších opatrení," dodal Weis.



Rudné bane v najbližších týždňoch pripravia aj verejné obstarávanie na vybudovanie dvoch havarijných nádrží a technológie na vypúšťanie a reguláciu vody. Štátny podnik bude tiež v roku 2025 s vlastnými kapacitami v lokalite realizovať zemné práce a budovanie prístupovej komunikácie a plošiny. "V súvislosti s tým boli v roku 2024 pripravované a uzatvorené zmluvy o predaji a dlhodobom prenájme pozemkov pre tieto objekty v prospech Rudných baní," priblížil Weis.



Rieka Slaná je v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná znečisťovaná od februára 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Na riešenie znečistenia Slanej vyčlenila vláda vlani začiatkom júna 1,5 milióna eur.



Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia. Regionálne veterinárne a potravinové správy tiež vlani v auguste vydali opatrenie, ktorým sa zakazuje lov a konzumácia rýb vylovených z rieky Slaná. Dôvodom sú výsledky laboratórnych vyšetrení realizovaných od septembra 2022 do leta 2024, ktoré preukázali, že v svalovine rýb sa zvyšuje koncentrácia arzénu.