V Nižnej Slanej začali s odčerpávaním vody do Kobeliarskeho potoka

Nižná Slaná 9. augusta (TASR) - V bani v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava začali s odčerpávaním nekontaminovaných vôd do Kobeliarskeho potoka. Technické opatrenie má znížiť hladinu banských vôd a dotovať vodou časť bane, ktorá silne mineralizovanými vodami znečisťuje rieku Slaná. TASR o tom v utorok po zasadnutí medzirezortného krízového štábu informovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



Práce na čerpacej skúške uskutočňuje štátny podnik Rudné bane a trvať budú päť dní. Zo zatopeného vetracieho komína odvedú približne tisíc kubických metrov banských vôd. Samotné opatrenie nie je podľa MŽP definitívnym riešením vytekania banských vôd do Slanej, jeho výsledky však budú využité pri hydrogeologickom prieskume.



"V niektorých úsekoch Kobeliarskeho potoka môže dôjsť k čiastočnému zakaleniu vody. Z toho dôvodu začne v stredu 10. augusta preventívny výlov rýb pod dohľadom Slovenského rybárskeho zväzu," informoval envirorezort. Kontrolný výlov rýb urobia aj v znečistenej rieke Slaná, cieľom je zistiť obsah ťažkých kovov vo svalovine rýb, ktorý vyhodnotí Štátna veterinárna a potravinová správa SR.



V rámci riešenia znečistenia rieky Slaná pokračuje aj geologický prieskum povrchových a podzemných vôd. "Z priebežných výsledkov vyplýva, že hoci bol život v rieke výrazne zasiahnutý znečistenými banskými vodami, život úplne nevyhynul. Zaznamenal sa návrat rýb a iných vodných organizmov do rieky," uviedlo MŽP.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave v súvislosti so znečistením Slanej rozšíril monitorovacie miesta domových studní, v súčasnosti vyhodnocuje 12 vzoriek z ôsmich obcí v okolí rieky. "Doteraz sa nepotvrdilo postupovanie znečistenia z rieky Slaná do domových studní. Zvýšené hodnoty arzénu neboli nikde zaznamenané," skonštatoval envirorezort. Ako dodal, v jednom prípade boli preukázané výrazne zvýšené hodnoty niklu, tie však pravdepodobne pochádzali z kontaminácie domového potrubia.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.



Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.