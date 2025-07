V bani znečisťujúcej rieku Slaná bude potrebné vykonať práce navyše

Nižná Slaná 11. júla (TASR) - V bani v Nižnej Slanej, ktorá už viac ako tri roky znečisťuje rieku Slaná, boli koncom júna dokončené stavebné práce na väčšine objektov. V rámci riešenia výtoku silne mineralizovaných vôd z podzemia bane však bude potrebné vykonať ďalšie práce navyše. Pre TASR to uviedol riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Karol Weis.



Práce na riešení výtoku znečistených banských vôd v Nižnej Slanej sa začali vlani v lete, prvotné úkony realizovali banskí záchranári z Hlavnej banskej záchrannej stanice s cieľom usmerniť tok vôd a oddeliť kontaminovanú vodu od čistej. Koncom roka 2024 sa v podzemí začal ďalší komplex prác, ktoré obstarávali Rudné bane. Práce na všetkých bansko-stavebných objektoch s výnimkou jedného boli dokončené do 23. júna.



„Vzhľadom na technicky komplikovaný výkon prác v dôsledku zhoršujúcej sa stability banských diel Jozef a Manó, rovnako s ohľadom na nutný výkon vopred nepredpokladaných prác, bol štátny podnik nútený po komunikácii so zhotoviteľmi navrhnúť dodatočný výkon prác v podzemí,“ priblížil Weis s tým, že navrhnuté práce sú momentálne predmetom pripravovaného verejného obstarávania. Práce navyše by chceli Rudné bane zrealizovať do konca augusta.



Súbor prác, ktorého realizáciu mali na starosti Rudné bane, spočíval v zabezpečení stability banských diel či montáži definitívneho kanálového a potrubného prepojenia. V budúcnosti by mal na ne nadväzovať pripravovaný projekt vybudovania havarijných nádrží a technológie na vypúšťanie a reguláciu vody.



Opatrenia, ktoré boli vykonané v podzemí banských diel podľa Rudných baní postupne znižujú výtok silne mineralizovanej vody. Postupne sa znižujú aj hodnoty väčšiny sledovaných ukazovateľov.



„Tento proces je ale pozvoľný a nedosiahol ešte finálny stav. Limity meraných parametrov voľne vytekajúcej vody z bane pod výpustom za mesiace marec, apríl, máj, jún 2025 boli prekročené iba v ukazovateli arzén, a to v máji 2025. Slovenský vodohospodársky podnik za mesiac máj konštatoval, že hodnoty fyzikálno-chemických ukazovateľov, ktoré sa sledujú na odberných miestach monitorujúcich povrchové vody vodného toku Slaná, boli v súlade s limitnými hodnotami,“ uviedol Weis.



Rieka Slaná je v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná znečisťovaná od februára 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Na riešenie znečistenia Slanej vyčlenila vláda vlani začiatkom júna 1,5 milióna eur, ďalšie práce v podzemí sa začali vlani v lete. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.