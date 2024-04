V Baníckom múzeu i Gemerskej knižnici sa konajú dni otvorených dverí

Rožňava 24. apríla (TASR) - Pri príležitosti Župných dní sa v Baníckom múzeu v Rožňave i v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského konajú v stredu dni otvorených dverí. Kultúrne inštitúcie Košického samosprávneho kraja (KSK) majú pre návštevníkov pripravený sprievodný program, v knižnici môžu čitatelia využiť aj bezplatné zápisné.



V Baníckom múzeu v Rožňave sa deň otvorených dverí koná v priestoroch galérie. Pripravené sú bezplatné komentované prehliadky novej stálej Expozície výtvarného umenia regionálnych umelcov. Súčasťou sprievodného programu je tiež kvíz a interaktívne hry na aktuálnych výstavách.



V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského môžu čitatelia počas dňa otvorených dverí využiť možnosť bezplatného zápisného. Pripravená je tiež komentovaná prehliadka s názvom Čaro Gemera, autorská beseda so Zuzanou Kuglerovou či poézia v podaní Silvie Hajdúovej. Súčasťou programu je aj aktivita s názvom Osobnosť v roli knihovníka, v rámci ktorej bude v knižnici obsluhovať tajný hosť.



"Prezentácia Tajomstvá kníh záujemcov zavedie aj do dávnej minulosti. Prítomní budú mať možnosť sa oboznámiť s najvýznamnejším dielom o Gemerskej župe, ktoré vyšlo v 19. storočí, ako aj s históriou športu v Rožňave či históriou populárnej hudby v Rožňave a okolí," priblížila pracovníčka knižnice Tatiana Bachňáková.



Župné dni na Gemeri odštartovali v pondelok (22. 4.) a potrvajú do piatku (26. 4.), vyvrcholením festivalu sa stane Župné mestečko na Námestí baníkov v Rožňave. V nasledujúcich týždňoch budú Župné dni pokračovať v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Košiciach, tento rok sú venované najmä 100. výročiu prvého zasadnutia zastupiteľstva Košickej župy.